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Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Arasında Yaşanan Vize Krizinin Sebebi Ne?

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Arasında Yaşanan Vize Krizinin Sebebi Ne?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.05.2025 - 16:16

Türk vatandaşıysanız AB ülkelerinde serbest dolaşım sağlayan Schengen Vizesi sahibi olmak hiçbir zaman kolay değildi. Ancak özellikle pandemi sonrası Türk vatandaşlarının vize alamaması krize dönüştü. Sadece seyahat yapmak isteyenler değil, ünlü sanatçılar sporcular bile AB sınırlarından içeri giremiyor. Her kriz bir fırsattır klişesinden hareketle bu krizi fırsata çevirenler, açılmayan randevular, maddi manevi mağdur olanlarla Schengen dosyasına göz atalım.

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Vize krizinden haberdar olmak için randevu tarihi beklemeye veya acentalara başvurmaya gerek yok.

Vize krizinden haberdar olmak için randevu tarihi beklemeye veya acentalara başvurmaya gerek yok.

Geçtiğimiz gün AB bölgesinde olmasa da İngiltere'ye vize alamayan Athena grubunun Londra konserinin ertelenmesi geçmişte yaşanan vize reddi nedenli haberlerin tekrar akıllara gelmesine neden oldu.

Geçtiğimiz yıllarda pek çok sanatçının kendi gösterisine vize alamaması gündemi meşgul etmişti.

Geçtiğimiz yıllarda pek çok sanatçının kendi gösterisine vize alamaması gündemi meşgul etmişti.

İtalya'da kabul edildiği okuldan vize alamayan öğrenciler, Bursa Kadın Basketbol Takımı'nın vize reddi nedeniyle sahaya dört oyuncuyla çıkması, kendi düğününe katılamayan damat başlıklı haberler vize sorununun seyahat hakkının çok ötesine geçtiğini gösteren olaylardan sadece birkaçı...

Peki Türklerin vize reddi yüzdesi ne?

Peki Türklerin vize reddi yüzdesi ne?

BBC'den Güven Özalp'in aktardığına göre başvuru sayıları artış eğiliminde. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 173 bin 917 başvuruyla Çin'den sonra ikinci sırada Türkiye var. Yine 2024'te 1 milyon 173 bin 917 başvurudan 993 bin 875'ine olumlu yanıt verildi. Bu da ret oranının %14.5 olduğunu gösteriyor. Ancak bu ret oranları 2015 yılında %4 civarlarındaydı. 2021'den sonra ret oranları %17 civarına kadar yükseldi.

Türk vatandaşlarının en çok başvuru yaptığı ülke Yunanistan.

Türk vatandaşlarının en çok başvuru yaptığı ülke Yunanistan.

296 bin 377 kişi Yunanistan'a başvururken ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise Fransa var. Tabii son aylarda bırakın vize almayı randevu bulabilmek bile büyük sorun.

Tabii ret cevabı yeme oranı pek de düşük olmayan Schengen vizesi büyük bir kazanç kapısı...

Tabii ret cevabı yeme oranı pek de düşük olmayan Schengen vizesi büyük bir kazanç kapısı...

Avrupa Birliği ülkeleri vize başvurularından milyonlarca euro kazanırken vize krizi yaşanan Türkiye'de de vize nedeniyle kazancını arttıran kişiler ve kurumlar var.

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Resmi başvuru kanalı iData hakkında çıkan haberlere sıkça rastlıyoruz.

Sözcü’den Ali Güven’in haberine göre iData'dan başvuru yapmanın bedeli 45 euro. Ancak iddialara göre tur acenteleri randevuları toplu bir şekilde alıp fahiş fiyatlara satıyor ve iData tarafından bir yanıt veya muhattap bulunamıyor. Sahte e-postalar sistemin güvenliğini sorgulanır hale getiriyor. Aile birleşimi, eğitim, iş veya ticaret gibi konularda pek çok kişi mağdur edildiği gibi ret gerekçesi de belirtilmiyor.

Bir diğer kuruluş VFS Global ise başvuranların şikayetiyle karşılaşıyor.

Bir diğer kuruluş VFS Global ise başvuranların şikayetiyle karşılaşıyor.

26 ülkenin temsilcisi olan VFS Global sistemlerinde sık sık hata alan vatandaşlar dönüş alamadığından şikayetçi. VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Başkan Yardımcısı Sertan Aslantürk ise iddialara karşın “Vizelerin değerlendirilmesinde hiçbir etkimiz yoktur. Biz sadece evrak toplayan başvuru merkeziyiz” yanıtını verdi.

Tabii bulunamayan randevu tarihleri, hata veren sistemlerin botlarla manipüle edilmesi de sıkça konuşulan konulardan.

Tabii bulunamayan randevu tarihleri, hata veren sistemlerin botlarla manipüle edilmesi de sıkça konuşulan konulardan.

Oksijen'den Esen Dolma'nın haberine göre aylar sonrasına verilen randevuları öne çekmek için kullanılan çeşitli yöntemler var. Vize botu gibi uygulamalar bazı acenteler tarafından kullanılıyor. Bilgilerinizi verdiğinizde özel yazılım boşta olan randevulara başvuruyor. Tabii bu işlem için ülkesi ve sezonuna göre 200 eurodan 1000 eurolara kadar ücret talep ediliyor.

Özellikle kişisel bilgilerin gizliliği ve ücret iadesi gibi sorunlar yaşandığını gözlemlediğimiz bu botlar herkesi mağdur ediyor.

Özellikle kişisel bilgilerin gizliliği ve ücret iadesi gibi sorunlar yaşandığını gözlemlediğimiz bu botlar herkesi mağdur ediyor.

Halihazırda aylar sonrasına alınabilen randevular, bu botlar nedeniyle daha ileri tarihlere ertelenebiliyor veya iptal olabiliyor. Acentlerin bu randevuları toplu şekilde aldığı ve karaborsa şeklinde sattığına dair ciddi iddialar da medyada konuşulanlar arasında...

Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'in vize ve acenteler hakkındaki görüşleri şöyle;

Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'in vize ve acenteler hakkındaki görüşleri şöyle;

'Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir'

'Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Sbstn

Kasımdan beri Macaristan'a randevu bulamıyorum. Başvuru yapılan firmanın çakallığına göz yumup VIP hizmet adı altında istediği 100 euro'yu da vermiyorum. 6 a... Devamını Gör

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