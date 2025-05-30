Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Arasında Yaşanan Vize Krizinin Sebebi Ne?
Türk vatandaşıysanız AB ülkelerinde serbest dolaşım sağlayan Schengen Vizesi sahibi olmak hiçbir zaman kolay değildi. Ancak özellikle pandemi sonrası Türk vatandaşlarının vize alamaması krize dönüştü. Sadece seyahat yapmak isteyenler değil, ünlü sanatçılar sporcular bile AB sınırlarından içeri giremiyor. Her kriz bir fırsattır klişesinden hareketle bu krizi fırsata çevirenler, açılmayan randevular, maddi manevi mağdur olanlarla Schengen dosyasına göz atalım.
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Vize krizinden haberdar olmak için randevu tarihi beklemeye veya acentalara başvurmaya gerek yok.
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Geçtiğimiz yıllarda pek çok sanatçının kendi gösterisine vize alamaması gündemi meşgul etmişti.
Peki Türklerin vize reddi yüzdesi ne?
Türk vatandaşlarının en çok başvuru yaptığı ülke Yunanistan.
Tabii ret cevabı yeme oranı pek de düşük olmayan Schengen vizesi büyük bir kazanç kapısı...
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Resmi başvuru kanalı iData hakkında çıkan haberlere sıkça rastlıyoruz.
Bir diğer kuruluş VFS Global ise başvuranların şikayetiyle karşılaşıyor.
Tabii bulunamayan randevu tarihleri, hata veren sistemlerin botlarla manipüle edilmesi de sıkça konuşulan konulardan.
Özellikle kişisel bilgilerin gizliliği ve ücret iadesi gibi sorunlar yaşandığını gözlemlediğimiz bu botlar herkesi mağdur ediyor.
Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'in vize ve acenteler hakkındaki görüşleri şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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