Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Arasında Yaşanan Vize Krizinin Sebebi Ne?

BBC'den Güven Özalp'in aktardığına göre başvuru sayıları artış eğiliminde. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 173 bin 917 başvuruyla Çin'den sonra ikinci sırada Türkiye var. Yine 2024'te 1 milyon 173 bin 917 başvurudan 993 bin 875'ine olumlu yanıt verildi. Bu da ret oranının %14.5 olduğunu gösteriyor. Ancak bu ret oranları 2015 yılında %4 civarlarındaydı. 2021'den sonra ret oranları %17 civarına kadar yükseldi.