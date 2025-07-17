Schengen Vizesi Almak Kolaylaşacak! AB’den Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Kolaylığı
Kaynak: https://home-affairs.ec.europa.eu/doc...
Avrupa Birliği Komisyonu’ndan Schengen vizesi alması işkenceye dönen Türk vatandaşlarını mutlu edecek bir haber geldi. AB Komisyonu, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine yönelik kısa süreli vize başvurularında kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeleri kabul ettiğini duyurdu. Bu kararda tır şoförleri ve Türkiye’de yaşayan ama Türk vatandaşı olmayan ve Schengen vizesi almak zorunda olan üçüncü ülke vatandaşları da bu uygulamanın dışında tutuldu.
İşte detaylar…
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Schengen vizesi almak için ‘kırk takla atan’ Türk vatandaşlarına AB Komisyonu’ndan güzel haber geldi.
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Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor, AB Komisyonu kararı duyuruldu.
Kararın uygulanacağı üye devletler:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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