Schengen Vizesi Almak Kolaylaşacak! AB’den Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Kolaylığı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde vize süreçlerinin hızlandırılacağı ve yeni bir eşik sisteminin devreye gireceği bilgisini paylaşmıştı. Bakan, vize serbestisine yönelik ciddi adımların atılmak üzere olduğunu söyleyerek gelişmeyi 'Önemli bir gelişme' diyerek duyurmuştu. Bolat açıklamasında “Vize süreçlerinin hızlandırılacağı, yeni bir eşik sistemi kurulacağı ve bu sistemle akışın kolaylaştırılacağı ifade edildi. Bu, önemli bir gelişme” demişti.