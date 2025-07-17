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Schengen Vizesi Almak Kolaylaşacak! AB’den Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Kolaylığı

Schengen Vizesi Almak Kolaylaşacak! AB’den Türk Vatandaşlarına Schengen Vizesi Kolaylığı

Schengen Vizesi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2025 - 22:20

Avrupa Birliği Komisyonu’ndan Schengen vizesi alması işkenceye dönen Türk vatandaşlarını mutlu edecek bir haber geldi. AB Komisyonu, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine yönelik kısa süreli vize başvurularında kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeleri kabul ettiğini duyurdu. Bu kararda tır şoförleri ve Türkiye’de yaşayan ama Türk vatandaşı olmayan ve Schengen vizesi almak zorunda olan üçüncü ülke vatandaşları da bu uygulamanın dışında tutuldu.

İşte detaylar…

Kaynak: https://home-affairs.ec.europa.eu/doc...
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Schengen vizesi almak için ‘kırk takla atan’ Türk vatandaşlarına AB Komisyonu’ndan güzel haber geldi.

Schengen vizesi almak için ‘kırk takla atan’ Türk vatandaşlarına AB Komisyonu’ndan güzel haber geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde vize süreçlerinin hızlandırılacağı ve yeni bir eşik sisteminin devreye gireceği bilgisini paylaşmıştı. Bakan, vize serbestisine yönelik ciddi adımların atılmak üzere olduğunu söyleyerek gelişmeyi 'Önemli bir gelişme' diyerek duyurmuştu. Bolat açıklamasında “Vize süreçlerinin hızlandırılacağı, yeni bir eşik sistemi kurulacağı ve bu sistemle akışın kolaylaştırılacağı ifade edildi. Bu, önemli bir gelişme” demişti.

Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor, AB Komisyonu kararı duyuruldu.

Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor, AB Komisyonu kararı duyuruldu.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun aldığı karara göre; Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine yönelik kısa süreli vize başvurularında kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeleri kabul etti. Karar, Türkiye'deki AB üye ülkeleri konsolosluklarından yapılan başvurular için geçerli olacak.

Yeni düzenleme kapsamında, daha önce aldığı vizeyi usulüne uygun şekilde kullanan Türk vatandaşları, bazı şartları sağlamaları halinde aşağıdaki sürelerde çok girişli vize alabilecek:

  • Önceki vizesinin bitişinden itibaren bir yıl içinde başvuru yapanlara 6 aylık,

  • Önceki 6 aylık vizesinin bitişinden itibaren iki yıl içinde başvuru yapanlara ise 1 yıllık çok girişli vize verilebilecek.

  • Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren iki yıl içinde başvuru yapanlara ise 3 yıllık çok girişli vize verilebilecek. 

  • Önceki 3 aylık vizesinin bitişinden itibaren iki yıl içinde başvuru yapanlara ise 5 yıllık çok girişli vize verilebilecek.

Eğer vize süresi pasaportun geçerliliğinden daha uzun olacaksa, vize süresi pasaport süresinden 3 ay önce sona erer.

Kararın uygulanacağı üye devletler:

Kararın uygulanacağı üye devletler:

Bu karar; Belçika, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya ve İsveç’i kapsamaktadır.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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