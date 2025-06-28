Schengen Vizesi 50 Bin Öğrenciyi Vurdu: En Çok Almanya ve İtalya Vize Başvurusunda Sıkıntı Var

Ne yazık ki son yıllarda artan Schengen vize reddine şimdi de randevu krizi eklendi. Schengen vizesine ulaşmak artık hayal olarak kalırken vize randevuları da bulunamıyor. Vize başvuruları karaborsaya düşerken krizin ne zaman çözüleceği belirsizliğini koruyor.

Vize krizinden sadece tatil planı yapanlar değil; eğitim için Avrupa'ya gidecek öğrenciler, iş insanları ve sanatçılar da etkileniyor. Vize reddi kimseyi ayırmazken NTV'de yer alan habere göre geçen sene 50 bin öğrenci Schengen mağduru oldu.

Binlerce öğrenci randevu süreci, evrakların yetiştirilmesi derken aylarca beklemek zorunda kaldı. Tedirgin bekleyişin ardından ise pek çok öğrenci ret yanıtı aldı. Schengen vizesi onaylananlar ise uzun süreç nedeniyle burs ve eğitim hakkını kaybetti.