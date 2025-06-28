Schengen Vizesi 50 Bin Öğrenciyi Vurdu: En Çok Almanya ve İtalya Vize Başvurusunda Sıkıntı Var
Türk vatandaşlarının Schengen vize krizine hâlâ çözüm bulunabilmiş değil. Schengen vize reddine dair bir çözüm beklenirken kabusa bir de randevu bulamamak eklendi. Avrupa'ya sadece tatil amaçlı seyahat etmek isteyenler değil; öğrenciler, sanatçılar, iş insanları da vize sorunuyla karşı karşıya. NTV'de yer alan habere göre 2024 yılında 50 bini aşkın öğrenci Schengen vizesi mağduru oldu.
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Schengen vizesi geçen sene 50 bin öğrenciyi vurdu.
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Schengen vizesinde en çok sorun Almanya ve İtalya başvurularında yaşanıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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