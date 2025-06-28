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Schengen Vizesi 50 Bin Öğrenciyi Vurdu: En Çok Almanya ve İtalya Vize Başvurusunda Sıkıntı Var

Schengen Vizesi 50 Bin Öğrenciyi Vurdu: En Çok Almanya ve İtalya Vize Başvurusunda Sıkıntı Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.06.2025 - 10:35

Türk vatandaşlarının Schengen vize krizine hâlâ çözüm bulunabilmiş değil. Schengen vize reddine dair bir çözüm beklenirken kabusa bir de randevu bulamamak eklendi. Avrupa'ya sadece tatil amaçlı seyahat etmek isteyenler değil; öğrenciler, sanatçılar, iş insanları da vize sorunuyla karşı karşıya. NTV'de yer alan habere göre 2024 yılında 50 bini aşkın öğrenci Schengen vizesi mağduru oldu.

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Schengen vizesi geçen sene 50 bin öğrenciyi vurdu.

Schengen vizesi geçen sene 50 bin öğrenciyi vurdu.

Ne yazık ki son yıllarda artan Schengen vize reddine şimdi de randevu krizi eklendi. Schengen vizesine ulaşmak artık hayal olarak kalırken vize randevuları da bulunamıyor. Vize başvuruları karaborsaya düşerken krizin ne zaman çözüleceği belirsizliğini koruyor. 

Vize krizinden sadece tatil planı yapanlar değil; eğitim için Avrupa'ya gidecek öğrenciler, iş insanları ve sanatçılar da etkileniyor. Vize reddi kimseyi ayırmazken NTV'de yer alan habere göre geçen sene 50 bin öğrenci Schengen mağduru oldu.

Binlerce öğrenci randevu süreci, evrakların yetiştirilmesi derken aylarca beklemek zorunda kaldı. Tedirgin bekleyişin ardından ise pek çok öğrenci ret yanıtı aldı. Schengen vizesi onaylananlar ise uzun süreç nedeniyle burs ve eğitim hakkını kaybetti.

Schengen vizesinde en çok sorun Almanya ve İtalya başvurularında yaşanıyor.

Schengen vizesinde en çok sorun Almanya ve İtalya başvurularında yaşanıyor.

Haberde Schengen vizesinde en çok sorunun Almanya ve İtalya başvurularında yaşandığı belirtildi.

İki ülkede okumak isteyen 23 bin öğrenci vize mağduru oldu. Son çare olarak ise öğrencilerin vize alması için kampanya başlatılması oldu. Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği öğrencilere öncelik tanınması için kampanya başlattığını duyurdu. Dernek Başkanı Osman Yılmaz, “'Belki ilkokuldan itibaren hayallerini kurdukları eğitimi yurt dışında gitmek için gidiyorlar. Bu hayallerin önüne böyle bürokratik başvuru merkezlerindeki sıralamalarla engel konduğunda mağdur oluyorlar' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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