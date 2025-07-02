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Schengen Vizesinde Yeni Dönem Geliyor! Bakan Ömer Bolat’tan Schengen Vizesi Açıklaması

Schengen Vizesinde Yeni Dönem Geliyor! Bakan Ömer Bolat’tan Schengen Vizesi Açıklaması

Schengen Vizesi
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.07.2025 - 09:04 Son Güncelleme: 02.07.2025 - 09:10

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde vize süreçlerinin hızlandırılacağı ve yeni bir eşik sisteminin devreye gireceği bilgisini paylaştı. Bakan, vize serbestisine yönelik ciddi adımların atılmak üzere olduğunu söyledi. Bakan Bolat bu vize gelişmesini 'Önemli bir gelişme' diyerek duyurdu.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yürütülen üst düzey temaslarda Schengen vizesi süreçlerine ilişkin önemli gelişmeleri duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yürütülen üst düzey temaslarda Schengen vizesi süreçlerine ilişkin önemli gelişmeleri duyurdu.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu üyesi Maros Sefcovic’in katılımıyla Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. 

Bolat, toplantının ardından yapılan basın açıklamasında özellikle iş dünyası ve lojistik sektörü için büyük önem taşıyan vize engellerinin kaldırılması konusunda ilerleme sağlandığını bildirdi.

Bakan Bolat, toplantıya Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski’nin katıldığını belirterek, “Vize süreçlerinin hızlandırılacağı, yeni bir eşik sistemi kurulacağı ve bu sistemle akışın kolaylaştırılacağı ifade edildi. Bu, önemli bir gelişme” dedi. AB tarafının vize konusunda ciddi bir hazırlık içinde olduğunu aktaran Bolat, sistemin kısa süre içinde uygulamaya konulmasının beklendiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Bolat: “Vize engelleri artık sürdürülemez.”

Ticaret Bakanı Bolat: “Vize engelleri artık sürdürülemez.”

Toplantıda vize serbestisine ilişkin beklentilerini dile getiren Bolat, başta iş insanları, lojistik sektörü çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere birçok kesim için kolaylaştırılmış ve çok girişli vize uygulamasının başlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

“Gümrük Birliği entegrasyonunda mallar serbestçe dolaşırken, taşımacıların ve iş insanlarının karşılaştığı vize engelleri artık sürdürülemez. AB ülkeleri, temsilciliklerinde insan kaynağını ve teknik altyapıyı güçlendirmeli” diyen Bolat, bu konuda hem ikili temaslarla hem de AB kurumları nezdinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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