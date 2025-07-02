Schengen Vizesinde Yeni Dönem Geliyor! Bakan Ömer Bolat’tan Schengen Vizesi Açıklaması

Toplantıda vize serbestisine ilişkin beklentilerini dile getiren Bolat, başta iş insanları, lojistik sektörü çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler olmak üzere birçok kesim için kolaylaştırılmış ve çok girişli vize uygulamasının başlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

“Gümrük Birliği entegrasyonunda mallar serbestçe dolaşırken, taşımacıların ve iş insanlarının karşılaştığı vize engelleri artık sürdürülemez. AB ülkeleri, temsilciliklerinde insan kaynağını ve teknik altyapıyı güçlendirmeli” diyen Bolat, bu konuda hem ikili temaslarla hem de AB kurumları nezdinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.