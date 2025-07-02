Schengen Vizesinde Yeni Dönem Geliyor! Bakan Ömer Bolat’tan Schengen Vizesi Açıklaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde vize süreçlerinin hızlandırılacağı ve yeni bir eşik sisteminin devreye gireceği bilgisini paylaştı. Bakan, vize serbestisine yönelik ciddi adımların atılmak üzere olduğunu söyledi. Bakan Bolat bu vize gelişmesini 'Önemli bir gelişme' diyerek duyurdu.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yürütülen üst düzey temaslarda Schengen vizesi süreçlerine ilişkin önemli gelişmeleri duyurdu.
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Ticaret Bakanı Bolat: “Vize engelleri artık sürdürülemez.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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