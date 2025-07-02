Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu, "Gaziantep" Büyük Gurur Yaşattı
Gastronomi alanında dünya çapında tanınan TasteAtlas, bugüne kadar yaptığı listelerle gündemimize geldi. Dünyanın en iyi yemeklerini seçen, keşfedilmemiş tatların peşinde koşan, lezzet eleştirmenlerinin yorumlarını takip eden TasteAtlas şimdi de dünyanın en iyi yemek şehirlerini seçti. Türkiye'den toplamda 3 şehrin bulunduğu listede ise Gaziantep en yüksek puanı alan şehrimiz oldu.
Gelin, listenin detaylarına bakalım.
Kaynak: TasteAtlas
TasteAtlas, Gaziantep'i dünyanın en iyi 20 yemek şehri arasında gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Listenin devamı ise bu şekilde;
Geçtiğimiz günlerde ise Türk kahvaltısı, dünyanın en iyi kahvaltısı seçilmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın