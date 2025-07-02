Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu, "Gaziantep" Büyük Gurur Yaşattı

İstanbul ve İzmir'in de yer aldığı listede, Gaziantep kendisine 18. sırada yer buldu. Gaziantep'in toplam puanı ise 4.66 oldu. İstanbul 4.62 puanla listenin 24. sırasında, İzmir ise 4.44 puanla listenin 60. sırasında yer alıyor.

Dünyanın en iyi yemek şehirleri listesine ise İtalya'nın damga vurduğu görülüyor. Listenin ilk dört sırasına İtalya hakim olurken Gaziantep'in önünde New York, Madrid, Jakarta, Kyoto, Mumbai gibi şehirler de yer alıyor.