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Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu, "Gaziantep" Büyük Gurur Yaşattı

Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu, "Gaziantep" Büyük Gurur Yaşattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 08:44

Gastronomi alanında dünya çapında tanınan TasteAtlas, bugüne kadar yaptığı listelerle gündemimize geldi. Dünyanın en iyi yemeklerini seçen, keşfedilmemiş tatların peşinde koşan, lezzet eleştirmenlerinin yorumlarını takip eden TasteAtlas şimdi de dünyanın en iyi yemek şehirlerini seçti. Türkiye'den toplamda 3 şehrin bulunduğu listede ise Gaziantep en yüksek puanı alan şehrimiz oldu. 

Gelin, listenin detaylarına bakalım.

Kaynak: TasteAtlas

TasteAtlas, Gaziantep'i dünyanın en iyi 20 yemek şehri arasında gösterdi.

TasteAtlas, Gaziantep'i dünyanın en iyi 20 yemek şehri arasında gösterdi.

İstanbul ve İzmir'in de yer aldığı listede, Gaziantep kendisine 18. sırada yer buldu. Gaziantep'in toplam puanı ise 4.66 oldu. İstanbul 4.62 puanla listenin 24. sırasında, İzmir ise 4.44 puanla listenin 60. sırasında yer alıyor.

Dünyanın en iyi yemek şehirleri listesine ise İtalya'nın damga vurduğu görülüyor. Listenin ilk dört sırasına İtalya hakim olurken Gaziantep'in önünde New York, Madrid, Jakarta, Kyoto, Mumbai gibi şehirler de yer alıyor.

Listenin devamı ise bu şekilde;

Listenin devamı ise bu şekilde;

60. sırada yer alan İzmir'in önünde ise Moskova, Hong Kong, Budapeşte, Zagreb, Beijing gibi farklı ülkelerin şehirleri yer alıyor. İzmir ile aynı puanı alan şehirler ise şu şekilde: Budapeşte, Padang, Zagreb.

Geçtiğimiz günlerde ise Türk kahvaltısı, dünyanın en iyi kahvaltısı seçilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Türk kahvaltısı, dünyanın en iyi kahvaltısı seçilmişti.

Yerel mutfakları tanıtmayı, gizli kalmış lezzetleri tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan TasteAtlas, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor. Bugüne kadar Türk mutfağına ayrı bir özen gösteren TasteAtlas'ın gelecek diğer listeleri ise merakla bekleniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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