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Bugün Ne Pişirsem Diyenlere Yaza Uygun 8 Yemek Önerisi

Bugün Ne Pişirsem Diyenlere Yaza Uygun 8 Yemek Önerisi

Yemek.com
Yemek.com - Onedio Üyesi
01.07.2025 - 12:59

Sıcak havalarda cevap bulması daha da zor bir soruya dönüşen bugün ne pişirsem sorusunun en ferah, en hafif, en yaza yakışan yanıtları karşınızda! Yaz aylarının taze sebzeleri, bol vitaminli, ferah ve hafif tarifleriyle sofralarınızda yerini alsın, her gün uzun uzun ne pişireceğinizi düşünmek zorunda kalmayın.

Sıcaklarda ağır yemeklerden olabildiğince uzak durmak isteyenler için nefis zeytinyağlılar da var listede, denizden ya da havuzdan çıktıktan sonra canınızın aniden yemek isteyeceği kızartmalar ve mangal tadında tarifler de... Üstelik bu tarifler tam da bu sıcak mevsimde ocak ya da fırın başında uzun süre beklemek istemeyenler için de oldukça ideal. Zira her biri kısa sürede kolayca hazırlanıyor, hemen sofradaki yerini alıyor. Hadi o zaman, sizi hemen onlarla baş başa bırakalım.

Fırında kızartma tarifi

Fırında kızartma tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet patlıcan

  • 3 adet kabak

  • 10-12 adet biber (kırmızı, yeşil, sarı)

  • 2 adet orta boy patates

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

  • 2 adet rendelenmiş domates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 adet küp şeker

  • 1 yemek kaşığı tuz

  • 3 diş sarımsak

Nasıl Yapılır?

Sebzeleri güzelce doğrayıp üstlerine zeytinyağı gezdirin ve fırın tepsisine dizin. 180 derecede önceden ısıtmaya başladığınız fırında 25-30 dakika kontrollü pişirin. Bir tavaya zeytinyağı alıp içinde sarımsakları kavurun. Rendelenmiş domatesleri de ekleyip karıştırın, tüm baharatlarını ekleyip suyunu çekene dek pişirin ve sebzelerin üzerine gezdirerek servis edin.

Ellerinize sağlık!

Fasulye ekşilisi tarifi

Fasulye ekşilisi tarifi

Malzemeler:

  • 500 gram taze fasulye

  • 2 adet domates

  • 1/2 adet limonun suyu

  • 1/2 çay bardağı elma sirkesi

  • 3 diş sarımsak

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 tutam dereotu

Nasıl Yapılır?

Fasulyelerin kılçıklarını ayıklayıp uzun ince doğrayın ve bol tuzlu kaynar suya atıp fasulyeler diriliklerini hafifçe kaybedene dek 15 dakika haşlayın. O haşlanırken bir kaba domatesleri rendeleyin, içine limon suyu, elma sirkesi, tuz, karabiber, ezilmiş sarımsak ve zeytinyağını da ilave edin ve karıştırın. Haşlanan fasulyeleri süzüp henüz sıcakken sosla harmanlayın ve üzerine kıyılmış dereotu serpiştirerek servis edin.

Ellerinize sağlık.

Kıymalı bezelye yemeği tarifi

Kıymalı bezelye yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 6 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 adet havuç

  • 1 adet patates

  • 300 gram orta yağlı dana kıyma

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 500 gram taze bezelye

  • 2 dal taze kekik

  • 2 su bardağı tavuk suyu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

Nasıl Yapılır?

Bezelyeleri tuzlu suyla 10 dakika kadar haşlayıp süzün. Soğan, patates ve havuçları küçük küçük doğrayın ve sarımsağı ezin. Bir tencerede zeytinyağı ilavesiyle sebzeleri 4-5 dakika kadar kavurun, tuz da ilave edin. Karışıma kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin. Salçayı da ekleyip kavurduktan sonra karabiber, haşlanmış bezelyeleri taze kekik ve sıcak suyu da karışıma ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp altını sıkın. 15 dakika bu şekilde pişirip servis edin.

Ellerinize sağlık!

Soslu tavuk kanatları tarifi

Soslu tavuk kanatları tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket tavuk kanat

  • 3 tepeleme yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 3 diş sarımsak

  • 1/2 adet taze sıkılmış limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik

  • 1 tatlı kaşığı kajun baharatı

  • 1 çay kaşığı pul biber

Nasıl Yapılır?

Bir kapta yoğurt, biber salçası, ezilmiş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve tüm baharatları karıştırın. İçine tavuk kanatlarını ekleyip her yerlerini soslandırın. Güzelce harmanlanan tavuk kanatlarını buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Kanatları fırın tepsisine tek sıra halinde dizin. 200 derecede önceden ısıtmaya başladığınız fırında kızarana dek 35-40 dakika pişirin.

Ellerinize sağlık!

Bulgurlu kabak yemeği tarifi

Bulgurlu kabak yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 adet küçük boy soğan

  • 4 yemek kaşığı kalın bulgur

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Nasıl Yapılır?

Yemeklik doğradığınız soğanı yağ ilavesiyle bir tencerede kavurmaya başlayın. Üzerine önce küçük küçük doğradığınız havuçları, sonra da salça ekleyip kavurmaya devam edin. Küp kestiğiniz kabakları da üzerine ekleyin ve karıştırın. Bulgur ve baharatlarını da ilave ettikten sonra üzerini geçecek kadar sıcak su koyun, tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

Ellerinize sağlık!

Biber dolması tarifi

Biber dolması tarifi

Malzemeler:

  • 8 adet orta boy renkli dolmalık biber

  • 100 gram orta yağlı dana kıyma

  • 1,5 su bardağı pirinç

  • 1 adet orta boy kuru soğan

  • 1 adet küçük boy domates

  • 1/2 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay kaşığı biber salçası(arzuya göre)

  • 1 çay kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 su bardağı sıcak su

  • 1/4 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

İç harcını hazırlayarak işe başlayın. Kabuklarını ayırdığınız soğan ve domatesi rendeleyin. Pirinçleri de bol suda yıkayıp süzdürün. Bir karıştırma kabının içine kıymayı, rendelediğiniz soğan ve domatesi, salçayı, pirinci, nane, tuz ve karabiberi aktarıp güzelce karıştırın ve bekletin. Saplarını dikkatlice ayırıp kapak olarak yuvarlak kestiğiniz dolmalık biberlerin çekirdekli kısmını güzelce temizleyin. Hazır olan dolmalık biberlerin içini kıymalı harçla güzelce doldurup sap kısımlarını dolmaların üzerine çok bastırmadan kapatın. Ayrı bir kasede sosu için salça ve tuzu karıştırıp içine sıcak suyu ilave edin ve karıştırın. Hazırladığınız bu sosu tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerine gezdirin ve dolmaları bu şekilde, kısık ateşte 30 dakika pişirin.

Ellerinize sağlık!

Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi

Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet büyük boy patlıcan

  • 1 kase su

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 adet limon suyu

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet büyük boy soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 adet büyük boy havuç

  • 1 adet kırmızı kapya biber

  • 3 adet orta boy domates

  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 adet defne yaprağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı toz şeker

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam dereotu(kıyılmış) (üzeri için)

Nasıl Yapılır?

Alacalı soyup küp doğradığınız patlıcanları tuzlu ve limonlu suda 15 dakika bekletin. Bir tencerede zeytinyağı ilavesiyle soğanları kavurun. Üzerine küp doğradığınız havuçları da ekleyin. Kapya biberleri de ekleyip karıştırarak kavurun. Sarımsakları, yemeklik doğranmış domatesleri ve salçayı da ekleyip karıştırın. Ardından tencerenin kapağını kapatın. Patlıcanları sudan çıkarıp süzün. Tencereye ekleyip karıştırın ve kapağını kapatın. Baharatlarını da ekleyip yeniden karıştırın ve pişmeye bırakın. Oda sıcaklığında dinlendirip servis edebilirsiniz.

Ellerinize sağlık!

Fırında sebzeli köfte tarifi

Fırında sebzeli köfte tarifi

Malzemeler:

  • 500 gram dana kıyma

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet rendelenmiş soğan

  • 2 diş rendelenmiş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı karbonat

Sebzeler için:

  • 2 adet patlıcan

  • 1 adet büyük boy kabak

  • 2 adet kapya biber

  • 3 adet yeşil biber

  • 1 kahve fincanı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 2 su bardağı sıcak su

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı (ya da sıvı yağ)

  • 1 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

Bir karıştırma kabına köfte malzemelerini aktarıp güzelce yoğurun ve köfte harcını hazırlayın. Ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve hazırladığınız köfteleri buzdolabında dinlendirin. Patlıcan ve kabağı alacalı olacak şekilde soyup halka halka doğrayın. Biberleri de irice doğrayıp tüm sebzeleri bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı ve baharatları ekleyip harmanlayın. Sosladığınız sebzeleri fırın tepsisine aktarıp 200 derecedeki fırında 15 dakika pişirin. Bir kasede de salçaları, sıcak suyu, yağı ve tuzu karıştırıp sosunuzu hazırlayın. Fırın kabına bu kez sebzeleri ve köfteleri dizin. Hazırladığınız sosu da üzerine gezdirip bu kez 190 derecedeki fırında 35-40 dakika pişirin.

Ellerinize sağlık!

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