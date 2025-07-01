Bugün Ne Pişirsem Diyenlere Yaza Uygun 8 Yemek Önerisi
Sıcak havalarda cevap bulması daha da zor bir soruya dönüşen bugün ne pişirsem sorusunun en ferah, en hafif, en yaza yakışan yanıtları karşınızda! Yaz aylarının taze sebzeleri, bol vitaminli, ferah ve hafif tarifleriyle sofralarınızda yerini alsın, her gün uzun uzun ne pişireceğinizi düşünmek zorunda kalmayın.
Sıcaklarda ağır yemeklerden olabildiğince uzak durmak isteyenler için nefis zeytinyağlılar da var listede, denizden ya da havuzdan çıktıktan sonra canınızın aniden yemek isteyeceği kızartmalar ve mangal tadında tarifler de... Üstelik bu tarifler tam da bu sıcak mevsimde ocak ya da fırın başında uzun süre beklemek istemeyenler için de oldukça ideal. Zira her biri kısa sürede kolayca hazırlanıyor, hemen sofradaki yerini alıyor. Hadi o zaman, sizi hemen onlarla baş başa bırakalım.
Fırında kızartma tarifi
Fasulye ekşilisi tarifi
Kıymalı bezelye yemeği tarifi
Soslu tavuk kanatları tarifi
Bulgurlu kabak yemeği tarifi
Biber dolması tarifi
Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi
Fırında sebzeli köfte tarifi
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