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TasteAtlas Duyurdu: Türk Kahvaltısı, Dünyanın En İyi Kahvaltısı Seçildi

TasteAtlas Duyurdu: Türk Kahvaltısı, Dünyanın En İyi Kahvaltısı Seçildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2025 - 15:41

Dünya çapında en çok takipçiye sahip olan gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi kahvaltılarını sıraladı. TasteAtlas’ın açıkladığı listede, Türk kahvaltısı dünyanın en iyisi oldu. Listenin 9. sırasında katmer, 12. sırasında mercimek çorbası, 28. sırasında da bal kaymak yer aldı.

Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best-rated...

TasteAtlas dünyanın en prestijli gastronomi platformlarının başında geliyor.

TasteAtlas dünyanın en prestijli gastronomi platformlarının başında geliyor.

Dünya genelinde takip edilen TasteAtlas'ın amacı, yerel mutfakları keşfetmek, yemek kültürlerini diğer ülkelere de tanıtmak. Bu bağlamda da sosyal medya hesaplarından sık sık listeler paylaşıldığını görüyoruz.

TasteAtlas şimdi de dünyanın en iyi kahvaltılarını sıraladı.

TasteAtlas şimdi de dünyanın en iyi kahvaltılarını sıraladı.

Listenin ilk sırasında Türk kahvaltısı yer aldı. Türk kahvaltısı dışında Katmer 9, mercimek çorbası 12, bal kaymak 28, börek 43, gözleme ise 46. sırada yer aldı.

İşte tam liste…

İşte tam liste…

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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