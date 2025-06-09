TasteAtlas Duyurdu: Türk Kahvaltısı, Dünyanın En İyi Kahvaltısı Seçildi
Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best-rated...
Dünya çapında en çok takipçiye sahip olan gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi kahvaltılarını sıraladı. TasteAtlas’ın açıkladığı listede, Türk kahvaltısı dünyanın en iyisi oldu. Listenin 9. sırasında katmer, 12. sırasında mercimek çorbası, 28. sırasında da bal kaymak yer aldı.
TasteAtlas dünyanın en prestijli gastronomi platformlarının başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TasteAtlas şimdi de dünyanın en iyi kahvaltılarını sıraladı.
İşte tam liste…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın