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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.06.2025 - 19:53

'Sıcak havada da yemek yenmiyor ya' diyenlerden misiniz, yoksa onlara hak veriyor gibi görünüp aslında iştahı daha açık olanlardan mı? Merak etmeyin, hangi tarafta olursanız olun kapımız size açık. Burada, haftanın mizaha doyuran yemekli tweetlerini derliyor ve haftaya leziz bir başlangıç yapmanızı sağlıyoruz.

Bakalım, bu hafta kimler yemeklerle ilgilil tweet atarak güldürmeyi başarmış?

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Özür dileriz Karadenizliler

Özür dileriz Karadenizliler
twitter.com

Hepimizin aklında olsun 👇🏻

Hepimizin aklında olsun 👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Aynen yaa sıcakta da bir şey yenmiyor (!)

Aynen yaa sıcakta da bir şey yenmiyor (!)
twitter.com

Aslında o kedi hiçbir zaman ekmeğe dönüşmedi

Aslında o kedi hiçbir zaman ekmeğe dönüşmedi
twitter.com

(genel)

(genel)
twitter.com

Araştırmanı öneririz.

Araştırmanı öneririz.
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Aa aynısı!

Aa aynısı!
twitter.com

Bizdir;

Haftaya görüşmek üzere!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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