Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

'Sıcak havada da yemek yenmiyor ya' diyenlerden misiniz, yoksa onlara hak veriyor gibi görünüp aslında iştahı daha açık olanlardan mı? Merak etmeyin, hangi tarafta olursanız olun kapımız size açık. Burada, haftanın mizaha doyuran yemekli tweetlerini derliyor ve haftaya leziz bir başlangıç yapmanızı sağlıyoruz.

Bakalım, bu hafta kimler yemeklerle ilgilil tweet atarak güldürmeyi başarmış?