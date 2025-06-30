Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
'Sıcak havada da yemek yenmiyor ya' diyenlerden misiniz, yoksa onlara hak veriyor gibi görünüp aslında iştahı daha açık olanlardan mı? Merak etmeyin, hangi tarafta olursanız olun kapımız size açık. Burada, haftanın mizaha doyuran yemekli tweetlerini derliyor ve haftaya leziz bir başlangıç yapmanızı sağlıyoruz.
Bakalım, bu hafta kimler yemeklerle ilgilil tweet atarak güldürmeyi başarmış?
Başlıyoruz!
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Özür dileriz Karadenizliler
Hepimizin aklında olsun 👇🏻
👇🏻
Aynen yaa sıcakta da bir şey yenmiyor (!)
Aslında o kedi hiçbir zaman ekmeğe dönüşmedi
(genel)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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