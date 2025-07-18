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İmkanı Olan Evden Çıkmasın! Meteoroloji Kara Haberi Duyurdu: Sıcaklık 12 Derece Artacak

İmkanı Olan Evden Çıkmasın! Meteoroloji Kara Haberi Duyurdu: Sıcaklık 12 Derece Artacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.07.2025 - 16:47

Ülke genelinde yüksek sıcaklık etkili oluyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar yağışlı günleri iple çekmeye başladı. Güneşin adeta nefes aldırmakta zorladığı şu günlerde “Daha ne kadar sıcak olabilir?” diye düşünürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden akıllara durgunluk verecek yeni veriler geldi. Sıcaklıklar 12 derece daha artacak. Sıcaklıkların etkili olacağı tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından paylaştı. Hadi gelin hep birlikte detaylara göz atalım!

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"Bunlar iyi günlermiş" dedirtecek sıcaklıklar kapıya dayandı!

"Bunlar iyi günlermiş" dedirtecek sıcaklıklar kapıya dayandı!

Yaz mevsiminin derinden hissedildiği şu günlerde klimasız ve vantilatörsüz yaşanmaz oldu. Yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz vakti sokaklar ve caddelerde in cin top oynarken 'Sıcaklıklar ne zaman düşecek?' sorusu herkesin aklının bir köşesinde. Ancak ne yazık ki haberimiz bu sorunun yanıtını olumlu bekleyenleri üzecek türden. Çünkü 'Bunlar iyi günlermiş' dedirtecek sıcaklıklar yarından itibaren ülke genelinde etkili olacak.

Temmuz Cehennemi! 19-25 Temmuz arası sıcaklık 12 derece artacak.

Temmuz Cehennemi! 19-25 Temmuz arası sıcaklık 12 derece artacak.
twitter.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum X hesabından sıcaklıkların 6-12 derece artacağını paylaştı. Kurum'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. 

Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor.'

Kurum’un paylaşımında “Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamalı” denildi. 

Bazı illerde beklenen en yüksek dereceler ise şöyle sıralandı:

AKOM'dan yapılan uyarıda "Tehlikeli sıcaklık" ifadeleri yer aldı👇🏻

AKOM'dan yapılan uyarıda "Tehlikeli sıcaklık" ifadeleri yer aldı👇🏻
twitter.com

'Pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerine Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3-5 derece daha artabileceği; İstanbul’un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 40 derece kadar yükselebileceği öngörülmektedir.

5-6 günlük bu sürenin, orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, orman yangınlarına karşı son derece dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ayrıca; yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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