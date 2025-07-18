İmkanı Olan Evden Çıkmasın! Meteoroloji Kara Haberi Duyurdu: Sıcaklık 12 Derece Artacak

Yaz mevsiminin derinden hissedildiği şu günlerde klimasız ve vantilatörsüz yaşanmaz oldu. Yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz vakti sokaklar ve caddelerde in cin top oynarken 'Sıcaklıklar ne zaman düşecek?' sorusu herkesin aklının bir köşesinde. Ancak ne yazık ki haberimiz bu sorunun yanıtını olumlu bekleyenleri üzecek türden. Çünkü 'Bunlar iyi günlermiş' dedirtecek sıcaklıklar yarından itibaren ülke genelinde etkili olacak.