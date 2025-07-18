İmkanı Olan Evden Çıkmasın! Meteoroloji Kara Haberi Duyurdu: Sıcaklık 12 Derece Artacak
Ülke genelinde yüksek sıcaklık etkili oluyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar yağışlı günleri iple çekmeye başladı. Güneşin adeta nefes aldırmakta zorladığı şu günlerde “Daha ne kadar sıcak olabilir?” diye düşünürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden akıllara durgunluk verecek yeni veriler geldi. Sıcaklıklar 12 derece daha artacak. Sıcaklıkların etkili olacağı tarihi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından paylaştı. Hadi gelin hep birlikte detaylara göz atalım!
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"Bunlar iyi günlermiş" dedirtecek sıcaklıklar kapıya dayandı!
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Temmuz Cehennemi! 19-25 Temmuz arası sıcaklık 12 derece artacak.
AKOM'dan yapılan uyarıda "Tehlikeli sıcaklık" ifadeleri yer aldı👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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