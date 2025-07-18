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Ankara Keçiören'de Bir Apartmanda Yangın Çıktı: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Ankara Keçiören'de Bir Apartmanda Yangın Çıktı: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 15:45 Son Güncelleme: 18.07.2025 - 16:25

Başkent'te 14 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan 2 kişi ise merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı.

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İLK GÖRÜNTÜLER:

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde 14 katlı bir binanın 9’uncu katındaki dairenin yatak odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde 14 katlı bir binanın 9’uncu katındaki dairenin yatak odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, binada mahsur kalan Mükerrem Sarı ve Enes Sarı isimli vatandaşlar merdivenli itfaiye aracının yardımıyla kurtarıldı. Binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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