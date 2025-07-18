Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırır?

Sivrisinekler sadece dişi olduklarında ısırıyor ve bunu yumurtlamak için ihtiyaç duydukları proteini kandan almak amacıyla yapıyorlar. İnsanları bulmak için anten ve palplerini kullanıyor, çevredeki karbondioksiti tespit ediyorlar. Çünkü nefes verirken yaydığımız karbondioksit onlar için ilk işaret. Ama sadece bununla yetinmiyorlar. Vücut ısısı, ter, nem ve kokular da onları yönlendiriyor.

Bazı deneylerde, insan şeklindeki ısıtılmış tanklara ter ve karbondioksit eklendiğinde sivrisineklerin bu tanklara daha çok yöneldiği görülmüş. Özellikle laktik asit, amonyak gibi vücut salgıları onları daha da çekici hale getiriyor. Hamile olanlar, spor yapanlar ya da metabolizması hızlı çalışanlar daha fazla karbondioksit yaydığı için daha sık ısırılıyor.

Ayrıca bazı araştırmalarda sivrisineklerin kan gruplarına farklı tepki verdiği de fark edilmiş. Özellikle 0 kan grubuna sahip kişilerin daha çok ısırıldığı düşünülüyor. Ama bu konuda fikir birliği yok. Asıl farkı yaratan şey, genetik yapımızın belirlediği vücut kokusu gibi görünüyor.