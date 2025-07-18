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Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırır?

Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 17:58

Bazı insanlar sivrisineklerden adeta kaçamazken, yanlarındaki biri hiç ısırılmadan kalabiliyor. Bu fark neden oluyor, hiç düşündünüz mü? Üstelik konu yalnızca kaşıntı değil. Sivrisinek ısırıkları ciddi hastalıkları da taşıyabiliyor. Bilim insanları da bu yüzden sivrisineklerin neden bazı insanları daha çok tercih ettiğini araştırmış. Görünüşe göre cevap, düşündüğümüzden çok daha karmaşık. 

Gelin bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kimin kanı daha cazip? Karar verici: koku ve karbondioksit.

Kimin kanı daha cazip? Karar verici: koku ve karbondioksit.

Sivrisinekler sadece dişi olduklarında ısırıyor ve bunu yumurtlamak için ihtiyaç duydukları proteini kandan almak amacıyla yapıyorlar. İnsanları bulmak için anten ve palplerini kullanıyor, çevredeki karbondioksiti tespit ediyorlar. Çünkü nefes verirken yaydığımız karbondioksit onlar için ilk işaret. Ama sadece bununla yetinmiyorlar. Vücut ısısı, ter, nem ve kokular da onları yönlendiriyor.

Bazı deneylerde, insan şeklindeki ısıtılmış tanklara ter ve karbondioksit eklendiğinde sivrisineklerin bu tanklara daha çok yöneldiği görülmüş. Özellikle laktik asit, amonyak gibi vücut salgıları onları daha da çekici hale getiriyor. Hamile olanlar, spor yapanlar ya da metabolizması hızlı çalışanlar daha fazla karbondioksit yaydığı için daha sık ısırılıyor.

Ayrıca bazı araştırmalarda sivrisineklerin kan gruplarına farklı tepki verdiği de fark edilmiş. Özellikle 0 kan grubuna sahip kişilerin daha çok ısırıldığı düşünülüyor. Ama bu konuda fikir birliği yok. Asıl farkı yaratan şey, genetik yapımızın belirlediği vücut kokusu gibi görünüyor.

Cildimizin üstü görünmeyen canlılarla kaplı ve bu bakteriler kişiye özel bir vücut kokusu oluşturuyor.

Cildimizin üstü görünmeyen canlılarla kaplı ve bu bakteriler kişiye özel bir vücut kokusu oluşturuyor.

İşte sivrisineklerin bazı insanları daha çok sevmesinin en büyük nedenlerinden biri bu kokular. Boston Üniversitesi’nden sinirbilimci Meg Younger, bu kokuların sivrisinek davranışını etkilediğini söylüyor. İşin içine bir de genetik giriyor. 2015’te yapılan bir çalışmada, tek yumurta ikizlerinin sivrisinek çekiciliği konusunda birbirine daha yakın tepki verdiği görülmüş. 

Yani aynı genetik yapı benzer vücut kokularına neden oluyor ve bu da sivrisineklerin kararını etkiliyor. Kısacası, aynı ortamda iki kişi varsa ve biri sürekli ısırılırken diğeri rahat kalıyorsa, bu durum büyük ihtimalle ciltteki mikrobiyota farkından ve genetikten kaynaklanıyor.

Sivrisinek ısırığı çoğu zaman sadece bir kaşıntı gibi görülse de işin aslı çok daha tehlikeli.

Sivrisinek ısırığı çoğu zaman sadece bir kaşıntı gibi görülse de işin aslı çok daha tehlikeli.

1897’de Sir Ronald Ross, sivrisineklerin sıtma taşıdığını keşfettiğinden beri bu canlılar hakkında daha çok şey öğrenildi. Artık biliyoruz ki sıtmanın yanında zika, chikungunya, Batı Nil virüsü ve dang hummasu gibi ciddi hastalıkları da taşıyabiliyorlar. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sivrisinek kaynaklı hastalıklar her yıl 700 binin üzerinde can alıyor. Bu yüzden korunmak, hayati bir konu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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