Sivrisinekler Neden Bazı İnsanları Daha Çok Isırır?
Bazı insanlar sivrisineklerden adeta kaçamazken, yanlarındaki biri hiç ısırılmadan kalabiliyor. Bu fark neden oluyor, hiç düşündünüz mü? Üstelik konu yalnızca kaşıntı değil. Sivrisinek ısırıkları ciddi hastalıkları da taşıyabiliyor. Bilim insanları da bu yüzden sivrisineklerin neden bazı insanları daha çok tercih ettiğini araştırmış. Görünüşe göre cevap, düşündüğümüzden çok daha karmaşık.
Gelin bakalım...
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Kimin kanı daha cazip? Karar verici: koku ve karbondioksit.
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Cildimizin üstü görünmeyen canlılarla kaplı ve bu bakteriler kişiye özel bir vücut kokusu oluşturuyor.
Sivrisinek ısırığı çoğu zaman sadece bir kaşıntı gibi görülse de işin aslı çok daha tehlikeli.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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