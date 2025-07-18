Yaz Aylarında Sinekler Neden Daha Fazla Görülür?

Pek çok böcek türü yılın büyük kısmını dinlenme veya bekleme halinde geçirir. Kış aylarında bir tür biyolojik duraklama yaşayan bu canlılar, ilkbaharla birlikte yumurtadan çıkar ve yazın yetişkin hale gelir. Yaz ayları onlar için hem beslenme hem de üreme açısından en uygun dönemdir.

Sivrisinekler, meyve sinekleri, güveler, at sinekleri gibi birçok tür, bu dönemde aktif hale gelerek yeni yaşam alanları arar ve yumurtalarını bırakacak güvenli bölgeler bulmaya çalışır. Özellikle ilkbaharda hava sıcaklıklarının yükselmesi ve ortamın nemli kalması, yumurtaların gelişimini destekler. Yani yaz aylarında sineklerin artması, doğrudan doğanın döngüsüyle ilgili.