Ambalajlarda Bulunan Bu Renkli Noktalar Ne Anlama Geliyor?

Ambalajın alt kısmında gördüğünüz bu küçük ve renkli daireler, baskı sürecinde kalite kontrolü sağlamak için kullanılıyor. Bu işaretlere 'renk kontrol noktaları' deniyor. Matbaa makinelerinde ürün ambalajı basılmadan önce bu noktalar üzerinden baskı kalitesi kontrol ediliyor.

Renkler doğru mu çıkmış? Belirli tonlar olması gerektiği gibi görünüyor mu? Tüm bu soruların yanıtı bu dairelere bakılarak veriliyor. Eğer baskıdaki bir renk olması gerektiğinden açık ya da koyu çıkmışsa, bu noktalar sayesinde anında müdahale edilebiliyor.