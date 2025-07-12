Ambalajlarda Bulunan Bu Renkli Noktalar Ne Anlama Geliyor?
Bir cips paketine dikkatli baktığınızda sadece kalori bilgisi ya da içerik listesi değil, bazen bir dizi renkli yuvarlak da görebilirsiniz. Genellikle barkodun ya da telif yazısının hemen altında yer alan bu işaretlerin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Görsel olarak şık duran bu renk halkalarının arkasında aslında bambaşka bir neden var. Cevap, sandığınızdan çok daha teknik bir alana uzanıyor.
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Ambalajlardaki renkli noktalar neden var?
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Renkler her ambalajda farklı olabiliyor elbette.
Bu renkli dairelerin ambalajda yer alması yasal bir zorunluluk değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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