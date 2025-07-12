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Ambalajlarda Bulunan Bu Renkli Noktalar Ne Anlama Geliyor?

Ambalajlarda Bulunan Bu Renkli Noktalar Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.07.2025 - 16:03

Bir cips paketine dikkatli baktığınızda sadece kalori bilgisi ya da içerik listesi değil, bazen bir dizi renkli yuvarlak da görebilirsiniz. Genellikle barkodun ya da telif yazısının hemen altında yer alan bu işaretlerin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Görsel olarak şık duran bu renk halkalarının arkasında aslında bambaşka bir neden var. Cevap, sandığınızdan çok daha teknik bir alana uzanıyor.

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Ambalajlardaki renkli noktalar neden var?

Ambalajlardaki renkli noktalar neden var?

Ambalajın alt kısmında gördüğünüz bu küçük ve renkli daireler, baskı sürecinde kalite kontrolü sağlamak için kullanılıyor. Bu işaretlere 'renk kontrol noktaları' deniyor. Matbaa makinelerinde ürün ambalajı basılmadan önce bu noktalar üzerinden baskı kalitesi kontrol ediliyor. 

Renkler doğru mu çıkmış? Belirli tonlar olması gerektiği gibi görünüyor mu? Tüm bu soruların yanıtı bu dairelere bakılarak veriliyor. Eğer baskıdaki bir renk olması gerektiğinden açık ya da koyu çıkmışsa, bu noktalar sayesinde anında müdahale edilebiliyor.

Renkler her ambalajda farklı olabiliyor elbette.

Renkler her ambalajda farklı olabiliyor elbette.

Bazı ambalajlarda yalnızca temel renkler olan siyah, sarı, kırmızı ve mavi yer alırken, bazılarında markaya özel tonlar da görebilirsiniz. Örneğin, ambalajın tasarımında ağırlıklı olarak turuncu bir ton kullanılıyorsa, bu turuncunun da aynı şekilde baskıya yansıtılması gerekir. 

O yüzden o renge özel bir kontrol noktası daha eklenir. Özellikle büyük markalar, ambalajın her seferinde aynı görünmesini ister. Renk sapması olduğunda marka algısı zarar görebilir.

Bu renkli dairelerin ambalajda yer alması yasal bir zorunluluk değil.

Bu renkli dairelerin ambalajda yer alması yasal bir zorunluluk değil.

Yani bazı üreticiler, baskı sürecinde farklı kontrol yöntemleri kullandıkları için bu işaretlere ihtiyaç duymayabilir. Dairelerin olmaması, ürünün kalitesi ya da güvenliğiyle ilgili bir eksiklik anlamına gelmez. Sadece matbaacının ya da tasarımcının tercihidir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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