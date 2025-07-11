Akıllı Telefonlardan Kulaklık Girişi Neden Kaldırıldı?

Kablosuz kulaklıklar ilk çıktığında herkes “Pahalı, düşer, kaybolur” diyordu. Ama zamanla hem fiyatları düştü hem de kalite arttı. Artık kablosuz bir kulaklık almak kabloluyla aynı fiyata bile gelebiliyor. Bu da markaların elini rahatlattı. Çünkü milyonlarca insan kablosuz kullanmaya başladıktan sonra, jak girişini kaldırmak daha az tepki çekti. Bir yandan da “zaten herkes Bluetooth kullanıyor” denilerek karar meşrulaştırıldı. Yani biraz da şartlar olgunlaşınca bu hamle geldi.

Ama tabii herkes Bluetooth kullanmak zorunda mı? Değil. Hala kablolu kulaklıkla müzik dinlemek isteyen milyonlarca insan var. Üstelik bazılarına göre ses kalitesi hala daha iyi. Fakat üreticiler bunu dinlemedi. Apple, Google, Samsung derken kulaklık girişi bir bir ortadan kayboldu.