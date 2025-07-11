onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Akıllı Telefonlardan Kulaklık Girişi Neden Kaldırıldı?

Akıllı Telefonlardan Kulaklık Girişi Neden Kaldırıldı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2025 - 22:06

Yeni bir telefon aldığınızda ilk fark ettiğiniz şeylerden biri, artık kulaklık girişinin olmaması olabilir. Kablolu kulaklık kullanıcıları için bu durum hayal kırıklığı yaratabiliyor. USB-C girişinden kulaklığı takmak zorunda kalmak, ekstra aparat taşımak ya da kablosuza geçmek... Peki ama neden? Telefonlardan kulaklık girişi neden kaldırıldı?

Gelin bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kablosuz kulaklıklar ucuzladı, markalar da cesaret buldu.

Kablosuz kulaklıklar ucuzladı, markalar da cesaret buldu.

Kablosuz kulaklıklar ilk çıktığında herkes “Pahalı, düşer, kaybolur” diyordu. Ama zamanla hem fiyatları düştü hem de kalite arttı. Artık kablosuz bir kulaklık almak kabloluyla aynı fiyata bile gelebiliyor. Bu da markaların elini rahatlattı. Çünkü milyonlarca insan kablosuz kullanmaya başladıktan sonra, jak girişini kaldırmak daha az tepki çekti. Bir yandan da “zaten herkes Bluetooth kullanıyor” denilerek karar meşrulaştırıldı. Yani biraz da şartlar olgunlaşınca bu hamle geldi.

Ama tabii herkes Bluetooth kullanmak zorunda mı? Değil. Hala kablolu kulaklıkla müzik dinlemek isteyen milyonlarca insan var. Üstelik bazılarına göre ses kalitesi hala daha iyi. Fakat üreticiler bunu dinlemedi. Apple, Google, Samsung derken kulaklık girişi bir bir ortadan kayboldu.

Telefonları inceltelim derken jak gözden çıktı.

Telefonları inceltelim derken jak gözden çıktı.

Her yıl yeni modelde daha büyük ekran, daha ince kasa görmek alışıldık bir şey haline geldi. Ama işte bu incelik takıntısı bazı şeylerden vazgeçmeyi gerektiriyor. 3.5 mm kulaklık girişi küçük görünse de cihazın içinde ciddi yer kaplayan bir parça. Üstelik sabit durduğu yer, batarya ya da kamera gibi bileşenlerle yarışıyor. Markalar da bu alanı daha “önemli” gördükleri teknolojilere ayırmak isteyince, ilk gözden çıkarılanlardan biri kulaklık girişi oldu.

Apple’ın bu konudaki açıklaması hala hafızalarda. 2016’da iPhone 7 tanıtımında kulaklık girişinin kaldırılmasını “cesaret” olarak nitelendirdiler. Ama birçok kullanıcıya göre bu cesaretten çok, gelir artırma hamlesiydi. Çünkü kulaklık girişi kaldırıldığında kablosuz kulaklık satmak daha kolay hale geldi.

Ama işin asıl ironisi şu, 3.5 mm port 1950’lerden beri kullanılan bir standart.

Ama işin asıl ironisi şu, 3.5 mm port 1950’lerden beri kullanılan bir standart.

Hatta kökeni 1877’ye kadar gidiyor. Yani öyle kolay kolay vazgeçilecek bir teknoloji değil. Bugün bile bazı kullanıcılar bu portun kaldırılmasına karşı. Özellikle son dönemde kablolu kulaklıklar yeniden moda oldu. 

TikTok’ta, Pinterest’te kablolu kulaklıkla poz veren gençler, eski usul ses deneyimini nostaljiyle harmanlıyor. Hatta Jenna Ortega gibi isimler kablolu kulaklığı bir stil parçası olarak kullanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın