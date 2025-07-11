Akıllı Telefonlardan Kulaklık Girişi Neden Kaldırıldı?
Yeni bir telefon aldığınızda ilk fark ettiğiniz şeylerden biri, artık kulaklık girişinin olmaması olabilir. Kablolu kulaklık kullanıcıları için bu durum hayal kırıklığı yaratabiliyor. USB-C girişinden kulaklığı takmak zorunda kalmak, ekstra aparat taşımak ya da kablosuza geçmek... Peki ama neden? Telefonlardan kulaklık girişi neden kaldırıldı?
Gelin bakalım!
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Kablosuz kulaklıklar ucuzladı, markalar da cesaret buldu.
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Telefonları inceltelim derken jak gözden çıktı.
Ama işin asıl ironisi şu, 3.5 mm port 1950’lerden beri kullanılan bir standart.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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