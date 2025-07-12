onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Marketlerde Pencere Olmamasının Ardında Yatan Gizli Taktik

Marketlerde Pencere Olmamasının Ardında Yatan Gizli Taktik

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.07.2025 - 13:26

Hiç fark ettiniz mi, marketteyken dışarısıyla bağınız kopuyor. Havanın karardığını bile anlamadan alışveriş yapmaya devam ediyorsunuz. Bunun bir tesadüf olmadığını bilmelisiniz. Penceresiz market tasarımı, alışveriş davranışımızı doğrudan etkiliyor. Şimdi bu detayı tüm yönleriyle inceleyelim.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Markette pencere olmamasının temel nedenlerinden biri, doğrudan güneş ışığının ürünlere verebileceği zararlardır.

Markette pencere olmamasının temel nedenlerinden biri, doğrudan güneş ışığının ürünlere verebileceği zararlardır.

Özellikle süt, et, taze sebze ve meyve gibi bozulabilir ürünler ışıkla temas ettikçe raf ömrü kısalır, kalite düşer. Ayrıca paketlerin üzerindeki baskılar solar, ambalajlar deforme olur. Bu sadece ürün kalitesi açısından değil, görsel bütünlük ve marka algısı açısından da sorun yaratır. 

Güneş ışığı ortam sıcaklığını yükselttiği için soğutma sistemlerine ekstra yük bindirir; bu da enerji tüketimini ve maliyetleri artırır. Bir diğer teknik neden ise barkod okuyucuların yüksek ışık altında hata payının artmasıdır. Bu da kasa işlemlerini yavaşlatabilir. Kısacası güneş ışığı, market için birden fazla başlıkta risk demektir.

Marketlerde her metrekare ürün satışı için optimize edilir.

Marketlerde her metrekare ürün satışı için optimize edilir.

Bir pencere konduğunda o alanın duvar rafı olarak kullanılması imkânsız hale gelir. Yani her pencere, doğrudan “ürün sergileme alanı kaybı” anlamına gelir. Ayrıca pencere açmanın ekonomik bir karşılığı da yoktur; maliyeti yüksektir, temizlik ve bakım ister, güvenlik açığı yaratabilir. 

Bunun yerine duvarlar, yüksek marjlı ürünlerin sergilendiği alanlara dönüştürülür. Dış dünyayı gösteren bir pencere yerine size başka bir ürün gösterilir. Bu da marketin satış stratejisine doğrudan katkı sağlar. Özetle cam, ticari alanda lüks sayılır; raf ise kazançtır.

Pencere yok, saat yok, aman dikkat dağılmasın!

Pencere yok, saat yok, aman dikkat dağılmasın!

Dışarısını göremeyen bir tüketici, zamanın nasıl geçtiğini kolay kolay fark edemez. Araştırmalara göre insanlar markette 20 dakikanın üzerinde zaman geçirdikçe rasyonel karar verme yetisi zayıflıyor, duygusal alışveriş artıyor. 40 dakikadan sonra beyin neredeyse finansal kontrolünü kaybediyor. Bu nedenle ne saat olur ne de pencere... 

Ayrıca marketlerin içine girildiğinde ilk görülen bölümlerin renkli, mis kokulu ve ferah (çiçek, taze meyve, fırın reyonu gibi) olması da bu psikolojik düzenlemenin parçasıdır. Müzikler bile bilinçli seçilir, yavaş tempolu müzik daha uzun süre içeride kalmanıza neden olur. Pencere olsaydı, dış dünyayla bağınız kopmazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Gereksiz bilgi konusunda kendinizi aşıyorsunuz.

BURAK CİNGÖZ

Kumarhane için uygulanan şeyleri kumar yerine“market” yazıp paylaşmışlar marketlerde raflar alanlar dar mantıken neden cam olsun ? Olmaması için gereken sebe... Devamını Gör

Arwen

Markette neden peynirde, bebek mamasında alarm var? Bunun altında yatan gizli taktiği okumak isteriz. ☕️