Marketlerde Pencere Olmamasının Ardında Yatan Gizli Taktik

Özellikle süt, et, taze sebze ve meyve gibi bozulabilir ürünler ışıkla temas ettikçe raf ömrü kısalır, kalite düşer. Ayrıca paketlerin üzerindeki baskılar solar, ambalajlar deforme olur. Bu sadece ürün kalitesi açısından değil, görsel bütünlük ve marka algısı açısından da sorun yaratır.

Güneş ışığı ortam sıcaklığını yükselttiği için soğutma sistemlerine ekstra yük bindirir; bu da enerji tüketimini ve maliyetleri artırır. Bir diğer teknik neden ise barkod okuyucuların yüksek ışık altında hata payının artmasıdır. Bu da kasa işlemlerini yavaşlatabilir. Kısacası güneş ışığı, market için birden fazla başlıkta risk demektir.