Marketlerde Pencere Olmamasının Ardında Yatan Gizli Taktik
Hiç fark ettiniz mi, marketteyken dışarısıyla bağınız kopuyor. Havanın karardığını bile anlamadan alışveriş yapmaya devam ediyorsunuz. Bunun bir tesadüf olmadığını bilmelisiniz. Penceresiz market tasarımı, alışveriş davranışımızı doğrudan etkiliyor. Şimdi bu detayı tüm yönleriyle inceleyelim.
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Markette pencere olmamasının temel nedenlerinden biri, doğrudan güneş ışığının ürünlere verebileceği zararlardır.
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Marketlerde her metrekare ürün satışı için optimize edilir.
Pencere yok, saat yok, aman dikkat dağılmasın!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Gereksiz bilgi konusunda kendinizi aşıyorsunuz.
Kumarhane için uygulanan şeyleri kumar yerine“market” yazıp paylaşmışlar marketlerde raflar alanlar dar mantıken neden cam olsun ? Olmaması için gereken sebe... Devamını Gör
Markette neden peynirde, bebek mamasında alarm var? Bunun altında yatan gizli taktiği okumak isteriz. ☕️