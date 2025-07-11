Gemilerin Tepesindeki Beyaz Toplar Ne İşe Yarıyor?
Dev yolcu gemilerinin güvertesinden yukarı baktığınızda gözünüze ilk çarpan detaylardan biri de tepedeki büyük beyaz küreler olur. Bu yapıların ne işe yaradığını merak eden sadece siz değilsiniz. Görünüşte sade ama oldukça önemli görevler üstlenen bu küreler, kruvaziyer teknolojisinin olmazsa olmaz parçalarından biri. Gemilerin güvenli seyri, haberleşmesi ve yolcuların konforu için kritik bir rol oynuyor.
Peki bu büyük beyaz toplar ne işe yarıyor, neden sadece bazı gemilerde görülüyor? Bakalım!
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Gemilerin tepesindeki o dev küreler aslında radom.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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