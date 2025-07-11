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Gemilerin Tepesindeki Beyaz Toplar Ne İşe Yarıyor?

Gemilerin Tepesindeki Beyaz Toplar Ne İşe Yarıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2025 - 17:20

Dev yolcu gemilerinin güvertesinden yukarı baktığınızda gözünüze ilk çarpan detaylardan biri de tepedeki büyük beyaz küreler olur. Bu yapıların ne işe yaradığını merak eden sadece siz değilsiniz. Görünüşte sade ama oldukça önemli görevler üstlenen bu küreler, kruvaziyer teknolojisinin olmazsa olmaz parçalarından biri. Gemilerin güvenli seyri, haberleşmesi ve yolcuların konforu için kritik bir rol oynuyor. 

Peki bu büyük beyaz toplar ne işe yarıyor, neden sadece bazı gemilerde görülüyor? Bakalım!

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Gemilerin tepesindeki o dev küreler aslında radom.

Gemilerin tepesindeki o dev küreler aslında radom.

Bu yapıların teknik adı “radom.” Radar ve kubbe anlamına gelen “dome” kelimesinin birleşimiyle oluşan bu terim, içindeki radar antenini dış etkenlerden koruyan bir yapıyı ifade ediyor. 

Seyir sırasında yüksek rüzgar, tuzlu su, güneş ışınları ve kuşlarla mücadele eden bu sistem, deniz ortamının zorlu koşullarına dayanıklı özel malzemelerden üretiliyor. Radomlar, geminin en üst bölümünde yer alarak radar sistemlerinin çevresel sinyalleri kesintisiz şekilde algılamasına olanak tanıyor.

Radomlar ne işe yarıyor?

Radomlar ne işe yarıyor?

Radomlar, geminin çevresindeki diğer gemileri, kara parçalarını veya potansiyel tehlikeleri radar aracılığıyla tespit etmeye yarıyor. Bu sayede rota planlaması ve güvenli seyir sağlanıyor. Aynı zamanda uydu bağlantısıyla çalışan internet ve telefon hizmetlerinin de altyapısını oluşturuyor. 

Gemide internet erişimi sağlanabiliyorsa, bunun büyük kısmı bu sistemler sayesinde mümkün oluyor. Ek olarak gerçek zamanlı hava durumu bilgileri de yine radomlar sayesinde alınarak rota güvenliği artırılıyor.

Neden beyaz tercih ediliyor?

Neden beyaz tercih ediliyor?

İlk sebebi, beyaz rengin güneş ışığını yansıtması ve böylece içerideki elektronik ekipmanın aşırı ısınmasını önlemesi. İkincisi sebebi ise estetik uyum. Yolcu gemilerinin çoğu beyaz tonlarda tasarlandığı için büyük yapılar, genel görselliği bozmadan gemiyle bütünleşiyor.

Radomlar genellikle büyük ve teknolojik açıdan gelişmiş yolcu gemilerinde yer alıyor. Daha küçük veya eski model teknelerde bu tür sistemler yer almayabiliyor. Askeri üsler, havaalanları ve ticari uçakların gövdesinde de benzer sistemler görülebilir. Hatta uçakların burnundaki konik yapı da bir tür radom olarak görev yapar ve uçağın havada internet bağlantısını sürdürmesini sağlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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