Akaryakıt İstasyonları Neden Birbirlerine Yakın Yerlerde Yer Alır?

Ekonomi literatüründe 'Hotelling’in Mekânsal Rekabet Yasası' olarak bilinen bu ilke, rekabet halindeki işletmelerin zamanla birbirine yaklaşarak bir denge kurduğunu savunur. Basit bir örnekle anlatmak gerekirse, sahilde mısır satan iki seyyar satıcı düşünün. Başta ayrı noktalarda dururlar ama her biri daha çok kişiye ulaşmak için merkeze yaklaşır. Sonuç? İkisi de yan yana gelir.

Aynı durum benzinlikler için de geçerlidir. Merkezi lokasyonlar, daha fazla araç trafiği demek. İstasyona birkaç sokak uzakta olmak, müşteri kaybı anlamına gelebilir.