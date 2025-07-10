Akaryakıt İstasyonları Neden Birbirlerine Yakın Yerlerde Yer Alır?
Bir caddede peş peşe sıralanmış benzin istasyonlarını fark ettiğinizde bu durum size de mantıksız geliyor olabilir. Rakip işletmeler neden bu kadar yakına dükkan açar ki? Farklı bir semtte tek başına hizmet vererek daha çok kazanmak varken neden yan yana dizilirler? Aslında cevap ekonomide gizli. Bu stratejinin adı bile var ve yalnızca benzin istasyonlarına değil, restoran zincirlerinden kafelere kadar birçok sektöre uygulanıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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