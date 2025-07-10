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Akaryakıt İstasyonları Neden Birbirlerine Yakın Yerlerde Yer Alır?

Akaryakıt İstasyonları Neden Birbirlerine Yakın Yerlerde Yer Alır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 22:30

Bir caddede peş peşe sıralanmış benzin istasyonlarını fark ettiğinizde bu durum size de mantıksız geliyor olabilir. Rakip işletmeler neden bu kadar yakına dükkan açar ki? Farklı bir semtte tek başına hizmet vererek daha çok kazanmak varken neden yan yana dizilirler? Aslında cevap ekonomide gizli. Bu stratejinin adı bile var ve yalnızca benzin istasyonlarına değil, restoran zincirlerinden kafelere kadar birçok sektöre uygulanıyor.

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Hotelling Yasası: Rakipler neden orta noktada buluşur?

Hotelling Yasası: Rakipler neden orta noktada buluşur?

Ekonomi literatüründe 'Hotelling’in Mekânsal Rekabet Yasası' olarak bilinen bu ilke, rekabet halindeki işletmelerin zamanla birbirine yaklaşarak bir denge kurduğunu savunur. Basit bir örnekle anlatmak gerekirse, sahilde mısır satan iki seyyar satıcı düşünün. Başta ayrı noktalarda dururlar ama her biri daha çok kişiye ulaşmak için merkeze yaklaşır. Sonuç? İkisi de yan yana gelir. 

Aynı durum benzinlikler için de geçerlidir. Merkezi lokasyonlar, daha fazla araç trafiği demek. İstasyona birkaç sokak uzakta olmak, müşteri kaybı anlamına gelebilir.

Rekabeti nasıl sürdürüyorlar?

Rekabeti nasıl sürdürüyorlar?

Benzin fiyatları, sürücüler için karar verici en önemli etkenlerden biri. Ancak üç benzinlik yan yana olunca fiyatlar genelde birbirine yaklaşır. İndirim yapan biri olduğunda diğerleri hemen karşılık verir, böylece avantaj kısa sürer. 

Bu nedenle istasyonlar, rekabette öne geçmek için fiyat dışında farklı yöntemler kullanır. Kimi zincir markayla iş birliği yapar, kimi kahve dükkanıyla ortaklık kurar, bazıları ise market kısmını geliştirerek müşteri çeker. Hatta temiz tuvaletiyle adından söz ettiren istasyonlar bile vardır.

Peki ya sağlık? Her şey ekonomi değil.

Peki ya sağlık? Her şey ekonomi değil.

İstasyonların birbirine bu kadar yakın olması şehir planlaması açısından mantıklı görünse de çevresel ve sağlık açısından tartışmalıdır. 2021 yılında Journal of Environmental Health Science & Engineering dergisinde yayımlanan bir araştırma, çok sayıda benzinliğin bulunduğu bölgelerde benzene maruziyetinin arttığını ortaya koydu. 

Bu kimyasal, uzun vadede kanser riskini artırabilecek zehirli bir gaz olarak biliniyor. Özellikle benzin sızıntıları, buharlaşmalar ve araç emisyonları bir araya geldiğinde, o bölgede yaşayanlar için ciddi bir risk teşkil edebiliyor. Yani ekonomik mantık sağlıklı bir çevre anlamına gelmeyebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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