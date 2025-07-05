Neden Dünyanın En İyi Futbolcuları Genelde 10 Numara Forma Giyiyor?

Futbolun ilk yıllarında forma numaraları bugünkü gibi anlam taşımıyordu. Oyuncular sadece pozisyonlarına göre numara alıyordu ve 10 numara genellikle oyun kurucuya verilirdi. Asıl kırılma noktası ise 1954 Dünya Kupası’nda yaşandı. Takımlar ilk kez forma numaralarını sabitlemeye başladığında, 10 numara yetenekli ve takımın merkezinde yer alan oyuncuya verildi. Böylece 10 numara yavaş yavaş “sahanın lideri” olarak anılmaya başladı.

Bu gelenek yıllar içinde güçlenerek devam etti. En yaratıcı ve teknik oyuncular genelde 10 numarayı seçti. Bu da zamanla bu formayı sadece bir sayı olmaktan çıkarıp, büyük bir futbol geleneğine dönüştürdü. 10 numara artık saha içinde sorumluluk alan, takımı yöneten, maçı değiştirebilen oyuncularla özdeşleşti.