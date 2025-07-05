Neden Dünyanın En İyi Futbolcuları Genelde 10 Numara Forma Giyiyor?
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10 numara futbol sahalarında nasıl bu kadar özel hale geldi?
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Pele, Diego Maradona, Lionel Messi, Neymar... Hepsinin ortak noktası aynı: 10 numara.
10 numarayı taşıyan oyuncu genellikle takımın oyun kurucusudur.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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