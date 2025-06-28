Steve Jobs Arabalarına Neden Hiç Plaka Taktırmamıştı?
Steve Jobs hayatı boyunca farklı olmayı seçti. Teknolojiyi değiştirdi, kuralları sorguladı ve kendi yollarını çizdi. Başarısına rağmen gösterişsiz bir hayat sürdü. Palo Alto’daki mütevazı evinde yaşadı ve herkesin ulaşabileceği kadar sade bir yaşam tarzını benimsedi. Ama onu farklı kılan ve yıllarca merak edilen bir detay daha vardı: Arabasında hiç plaka takmıyordu. Üstelik bunu tamamen yasal bir şekilde yapıyordu.
İyi de nasıl? Gelin bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Steve Jobs'ın plakası neden yoktu? İnsanlar yıllarca bu sorunun cevabını merak etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jobs’ın kullandığı yasal boşluk neydi? Cevap: 6 aylık plaka kuralı!
Steve Jobs’ın neden böyle bir zahmete girdiği kesin olarak bilinmiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın