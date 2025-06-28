Steve Jobs Arabalarına Neden Hiç Plaka Taktırmamıştı?

Steve Jobs, yaşantısında gösterişten uzak biriydi. Palo Alto’da mütevazı bir evde yaşıyor, çocuklar her yıl Cadılar Bayramı’nda evinin kapısını çalıyordu. Ancak onun bu normal hayatı, söz konusu arabası olduğunda oldukça ilginç bir hal alıyordu. Steve Jobs, park yerinde sık sık engelli alanına park ederdi ve en çok dikkat çeken şey ise kullandığı Mercedes SL55 AMG’nin plakasız olmasıydı.

Bu durum uzun süre gizemini korudu. Bazıları Jobs’ın özel izin aldığını düşündü, bazıları her seferinde ceza ödediğini söyledi. Hatta Jobs’un servetini kullanarak sürekli yeni araba aldığı bile iddia edildi. Oysa işin aslı, çok daha dahice ve tamamen yasal bir yöntemdi. Steve Jobs, araba yasalarındaki bir açık kapıyı keşfetmişti.