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Steve Jobs Arabalarına Neden Hiç Plaka Taktırmamıştı?

Steve Jobs Arabalarına Neden Hiç Plaka Taktırmamıştı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.06.2025 - 16:52

Steve Jobs hayatı boyunca farklı olmayı seçti. Teknolojiyi değiştirdi, kuralları sorguladı ve kendi yollarını çizdi. Başarısına rağmen gösterişsiz bir hayat sürdü. Palo Alto’daki mütevazı evinde yaşadı ve herkesin ulaşabileceği kadar sade bir yaşam tarzını benimsedi. Ama onu farklı kılan ve yıllarca merak edilen bir detay daha vardı: Arabasında hiç plaka takmıyordu. Üstelik bunu tamamen yasal bir şekilde yapıyordu.

İyi de nasıl? Gelin bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

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Steve Jobs'ın plakası neden yoktu? İnsanlar yıllarca bu sorunun cevabını merak etti.

Steve Jobs'ın plakası neden yoktu? İnsanlar yıllarca bu sorunun cevabını merak etti.

Steve Jobs, yaşantısında gösterişten uzak biriydi. Palo Alto’da mütevazı bir evde yaşıyor, çocuklar her yıl Cadılar Bayramı’nda evinin kapısını çalıyordu. Ancak onun bu normal hayatı, söz konusu arabası olduğunda oldukça ilginç bir hal alıyordu. Steve Jobs, park yerinde sık sık engelli alanına park ederdi ve en çok dikkat çeken şey ise kullandığı Mercedes SL55 AMG’nin plakasız olmasıydı.

Bu durum uzun süre gizemini korudu. Bazıları Jobs’ın özel izin aldığını düşündü, bazıları her seferinde ceza ödediğini söyledi. Hatta Jobs’un servetini kullanarak sürekli yeni araba aldığı bile iddia edildi. Oysa işin aslı, çok daha dahice ve tamamen yasal bir yöntemdi. Steve Jobs, araba yasalarındaki bir açık kapıyı keşfetmişti.

Jobs’ın kullandığı yasal boşluk neydi? Cevap: 6 aylık plaka kuralı!

Jobs’ın kullandığı yasal boşluk neydi? Cevap: 6 aylık plaka kuralı!

Kaliforniya yasalarına göre yeni bir araba satın alan kişilerin plaka taktırmak için altı aylık bir süreleri vardı. Steve Jobs ise bunu avantaja çevirdi. Leasing şirketiyle özel bir anlaşma yaptı ve her altı ayda bir arabasını yeniledi. Yani hep aynı model ve aynı renk Mercedes’e biniyor ama hiçbir zaman yasal süresi dolmuş bir araç kullanmıyordu. 

Böylece sürekli yeni bir araba kullanıyor ve plaka takma zorunluluğu da ortadan kalkıyordu. Bu yöntem sayesinde Jobs, arabasına plaka takmadan yıllarca trafiğe çıktı ve hiçbir yasa dışı işlem yapmadı.

Steve Jobs’ın neden böyle bir zahmete girdiği kesin olarak bilinmiyor.

Steve Jobs’ın neden böyle bir zahmete girdiği kesin olarak bilinmiyor.

Bazı kaynaklar, Jobs’ın anonim kalmayı sevdiğini ve takip edilmek istemediğini öne sürüyor. Walter Isaacson’ın Jobs biyografisinde de benzer bir yorum yer alıyor. Jobs’ın, aracına plaka takmak istememesinin sebebinin gizlilik olabileceği düşünülüyor. Ancak bu konuda kendisinden net bir açıklama gelmemiş.

Steve Jobs’ın plakasız arabası, yıllar sonra bile teknoloji dünyasında konuşulan detay olarak kaldı. Onu tanıyan Apple çalışanları ve çevresindeki insanlar, Jobs’un bu alışkanlığını yıllarca sır gibi sakladı. Ancak ITWire tarafından yapılan bir röportajda Apple’ın eski güvenlik görevlisi, bu yasal taktiği açıkladı ve hikayenin perde arkası ortaya çıktı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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