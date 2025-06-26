Apple Neden Artık 'S' Model iPhone Üretmiyor?
Apple bir dönem her iPhone modelinin ardından 'S' serisini çıkarıyordu. Bu seriler, aynı tasarımı koruyup küçük ama önemli yenilikler getiriyordu. Ancak yıllardır bu isimlendirmeyi görmüyoruz. Artık her yeni iPhone modelinde sadece rakam değişiyor. Peki Apple neden bu alışkanlığından vazgeçti? Kararın arkasında düşündüğünüzden çok daha stratejik sebepler var.
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Apple uzun yıllar boyunca iki aşamalı bir iPhone tanıtım takvimi izledi.
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Apple'ın kararında sadece karmaşayı önlemek değil, sektördeki hızla değişen rekabet ortamına ayak uydurmak da etkiliydi.
Apple’ın yeni modeli tanıtırken her yıl numara atlatması, tüketici gözünde sürekli bir yenilik algısı yaratıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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