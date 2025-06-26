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Apple Neden Artık 'S' Model iPhone Üretmiyor?

Apple Neden Artık 'S' Model iPhone Üretmiyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.06.2025 - 10:35

Apple bir dönem her iPhone modelinin ardından 'S' serisini çıkarıyordu. Bu seriler, aynı tasarımı koruyup küçük ama önemli yenilikler getiriyordu. Ancak yıllardır bu isimlendirmeyi görmüyoruz. Artık her yeni iPhone modelinde sadece rakam değişiyor. Peki Apple neden bu alışkanlığından vazgeçti? Kararın arkasında düşündüğünüzden çok daha stratejik sebepler var.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Apple uzun yıllar boyunca iki aşamalı bir iPhone tanıtım takvimi izledi.

Apple uzun yıllar boyunca iki aşamalı bir iPhone tanıtım takvimi izledi.

Önce büyük tasarım değişikliği olan bir model çıkarıyor, ertesi yıl aynı tasarımda küçük geliştirmelerle 'S' serisini tanıtıyordu. Örneğin, iPhone 4s ile Siri hayatımıza girmişti, iPhone 5s ile Touch ID tanıtılmıştı. 'S' modelleri genelde radikal olmayan ama kullanıcıyı yükseltmeye ikna eden teknolojiler sunuyordu. Ancak iPhone 6s sonrası bu döngü karışmaya başladı.

iPhone 7 ve iPhone 8, tasarım olarak 6 ve 6s ile neredeyse aynıydı. Ancak bu sefer Apple, isimde 'S' takısı kullanmadı. İnsanlar yeni numara verdikleri bu telefonlarda ciddi değişiklikler bekledi ama gelen modeller aynı görünüyordu. Apple, bu kafa karışıklığının markaya zarar verdiğini fark etti. Üstelik iPhone X ile birlikte büyük bir sıçrama yapmıştı ve bu modelin pazardaki etkisini büyütmek için isimlendirmeyi daha basitleştirmeye karar verdi. Böylece her yeni modele doğrudan bir sonraki numara verilmeye başlandı ve 'S' takısı tamamen tarihe karıştı.

Apple'ın kararında sadece karmaşayı önlemek değil, sektördeki hızla değişen rekabet ortamına ayak uydurmak da etkiliydi.

Apple'ın kararında sadece karmaşayı önlemek değil, sektördeki hızla değişen rekabet ortamına ayak uydurmak da etkiliydi.

Android dünyasında firmalar, her yıl katlanabilir telefonlar, stylus özellikli modeller ve tablet boyutuna yaklaşan cihazlar çıkarıyordu. Apple’ın ise neredeyse aynı tasarımla gelen 'S' modelleri, bu hızlı rekabet karşısında yavaş ve yetersiz görünüyordu. Şirketin eski alışkanlıkla devam etmesi, sadık kullanıcıları Android’e kaybetme riskini artırıyordu.

Üstelik Apple, yeni isimlendirme düzeninde çok daha esnek hareket edebileceğini fark etti. Standart iPhone 12, 13 ve 14 serilerine bakıldığında tasarım neredeyse sabit tutuldu ama model numaraları yükseldi. Bu taktik sayesinde Apple, hem satışlarda bir yeni model algısı yarattı hem de büyük teknolojik sıçramaları Pro modellerine saklayarak kendine zaman kazandı. Yani 'S' serisini bitirse de aslında benzer stratejiyi farklı bir isimlendirmeyle sürdürüyor.

Apple’ın yeni modeli tanıtırken her yıl numara atlatması, tüketici gözünde sürekli bir yenilik algısı yaratıyor.

Apple’ın yeni modeli tanıtırken her yıl numara atlatması, tüketici gözünde sürekli bir yenilik algısı yaratıyor.

Eğer hala 'S' serisi devam etseydi, iPhone 11s Pro Max gibi oldukça karmaşık ve pazarlaması zor bir ürün ismiyle karşılaşacaktık. Bu da Apple’ın marka sadeliğine ters bir durum olurdu. Şirket, ürün adlarını sadeleştirerek kafa karışıklığını azaltmak istiyor.

Diğer yandan, Android tarafında yaşanan agresif inovasyon yarışı Apple’ın yıllık küçük güncellemeler yapmasını da zorlaştırdı. Apple, artık radikal değişiklikleri birkaç yılda bir Pro modellerinde sunarken, standart modellerde küçük yeniliklerle devam ediyor. 'S' takısı olmadığı halde, aslında yine iki yılda bir büyük değişiklik yapıyor ama bunu daha kolay pazarlayabileceği bir sistemle yürütüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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