Apple Neden Artık 'S' Model iPhone Üretmiyor?

Önce büyük tasarım değişikliği olan bir model çıkarıyor, ertesi yıl aynı tasarımda küçük geliştirmelerle 'S' serisini tanıtıyordu. Örneğin, iPhone 4s ile Siri hayatımıza girmişti, iPhone 5s ile Touch ID tanıtılmıştı. 'S' modelleri genelde radikal olmayan ama kullanıcıyı yükseltmeye ikna eden teknolojiler sunuyordu. Ancak iPhone 6s sonrası bu döngü karışmaya başladı.

iPhone 7 ve iPhone 8, tasarım olarak 6 ve 6s ile neredeyse aynıydı. Ancak bu sefer Apple, isimde 'S' takısı kullanmadı. İnsanlar yeni numara verdikleri bu telefonlarda ciddi değişiklikler bekledi ama gelen modeller aynı görünüyordu. Apple, bu kafa karışıklığının markaya zarar verdiğini fark etti. Üstelik iPhone X ile birlikte büyük bir sıçrama yapmıştı ve bu modelin pazardaki etkisini büyütmek için isimlendirmeyi daha basitleştirmeye karar verdi. Böylece her yeni modele doğrudan bir sonraki numara verilmeye başlandı ve 'S' takısı tamamen tarihe karıştı.