iPhone 17’nin Tasarımı İfşa Oldu: Yeni iPhone Modelinin Tasarımına Gelen Yorumlar
Eylül ayında düzenlenecek etkinlikle tanıtılması planlanan iPhone 17’nin tasarımı sosyal medyaya sızdırıldı. Sosyal medyada gündem olan iPhone 17 tasarımına tepkiler de gecikmedi. Özellikle arka kamera çıkıntısı başka markalara benzetildiği iddia edilerek “iPhone 16 modeli daha iyiydi” yorumları yapıldı.
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Sonbaharda piyasaya çıkması beklenen Apple’ın yeni modeli iPhone 17’nin tasarımı sosyal medyada sızdırıldı.
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İşte iPhone 17 hakkında yapılan yorumlardan bazıları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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