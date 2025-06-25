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100 Saatlik İşi 10 Dakikada Bitirmenize Yardımcı Olacak 5 Yapay Zeka Sitesi

100 Saatlik İşi 10 Dakikada Bitirmenize Yardımcı Olacak 5 Yapay Zeka Sitesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.06.2025 - 11:41

Teknolojide çığır açan yapay zeka 7'den 77'ye herkesin erişim sağladığı platforma dönüştü. Yapay zekanın dünyayı ele geçireceğine dair felaket senaryolarını yıllarca bilim kurgu filmlerinden izlesek de 2025 yılında yapay zekalar ev ödevine, etkili CV oluşturmaya ve akşam ne yemek yapılacağına yardımcı oluyor. Bunlar işin esprisi olsa da dünyanın önde gelen dev şirketleri yapay zeka teknolojisini kullanmasıyla artık binlerce işçi çıkarmaya başladı. Günler hatta haftalar süren iş projeleri ise yapay zekanın yardımıyla birkaç dakika içerisinde kusursuz şekilde size teslim ediliyor. İşte 100 saatlik işi 10 dakikada bitirmenize yardımcı olacak 5 yapay zeka sitesi.

Kaynak

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1. Scribe

1. Scribe

Zaman alan dokümantasyon süreçlerini otomatikleştiren Scribe, büyük kolaylık sağlayan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcı işlem yaparken bir yandan da Scribe arka planda bu işlemleri adım adım kaydeder. Sonunda ise ekran görüntüleriyle profesyonel rehber oluşturur. Rehberler, eğitim dökümanlarından şirket içi iş akışlarına kadar birçok alanda kullanılır. Teknik ekiplerin süreçlerini hızlandırmak, destek ekiplerinin daha hızlı yanıt vermesini sağlamak veya müşterilere kılavuz sunmak gibi birçok amaçla tercih edilir. Hiçbir kodlama bilgisi gerektirmemesi ve kullanıcının yaptığı işlemleri otomatik olarak tanıyıp sade bir şekilde belge haline getirmesi, Scribe’ı hem bireysel kullanıcılar hem de ekipler için vazgeçilmez kılar.

Scribe AI ücretsiz mi?

Scribe yapay zekayı ücretsiz kullanabilirsiniz. Profesyonel olarak kullanmak için ise bireyse 23 dolardır. Eğer grup olarak satın almak isterseniz beş kullanıcı başı 59 dolardır.

Scribe ulaşmak için tıklayınız.

2. Perplexity AI

2. Perplexity AI

Klasik arama motorlarının ötesine geçen Perplexity AI, kullanıcıya hızlı, doğru ve kaynak gösteren yanıtlar sunan yapay zeka destekli bir bilgi arama motoru imkanı sunar. Bu yapay zeka aracı soruları doğal dilde algılar. Çok sayıda güvenilir kaynağı eş zamanlı tarayan Perplexity AI, anlamlı ve referanslı yanıtlar verir. Akademik araştırmalardan güncel haberlere kadar geniş bir bilgi yelpazesinde kullanılabilir. Kullanıcıya kaynaklara doğrudan bağlantı sunan bu yapay zeka aracı şeffaf ve güvenilir bir bilgi edinme deneyimi sağlar. Kendi kendine öğrenen algoritmaları sayesinde, kullanıcıya zamanla daha isabetli yanıtlar sunan bu araç, özellikle araştırmacılar, öğrenciler ve içerik üreticileri için büyük bir zaman kazancı sağlar.

Perplexity AI ücretsiz mi?

Ücretsiz olarak sınırsız arama yapabilirsiniz. Günde 5 pro arama hakkı vardı.r Aylık 20 dolar yıllık 200 dolar seçenekleri mevcut.

Perplexity AI ulaşmak için tıklayınız.

3. Napkin

Fikirlerin dağılmadan organize edilmesini sağlayan Napkin, yapay zeka destekli düşünce yöntemidir. Kullanıcılar akıllarına gelen düşünceleri ve notları hızla ekleyebilir. Bu notlar arasında bağlantılar kurularak büyük fikir haritası oluşturulu. 

Napkin’in güçlü yapay zeka altyapısı, yazdığınız notları analiz eder ve aralarında ilişkiler kurarak gruplama, öneri sunma ya da içerik geliştirme gibi destekleyici fonksiyonlar sağlar. Özellikle yaratıcı yazarlık, strateji planlaması, kişisel gelişim ve içerik üretimi alanlarında yoğun olarak kullanılır. Zihinsel karmaşayı azaltarak kullanıcıya daha berrak bir düşünme ortamı sunar, aynı zamanda fikirlerin zaman içinde nasıl evrildiğini de takip etmeye olanak tanır.

Napkin AI ücretsiz mi?

Haftalık yaklaşık 500 kredi ücretsiz kullanılabilir. Aylık 9 dolara 10 bin kredi alabilirsiniz. Veya 22 dolara 30 bin kredi elde edebilirsiniz.

Napkin ulaşmak için tıklayınız.

4. Zapier AI

Zapier, yüzlerce farklı uygulamayı birbirine bağlar. Böylece manuel işler otomatik hale getirilir. Bu yapay zeka otomasyonları akıllı ve sezgisel hale getirir. Geleneksel otomasyonlar genellikle kurallara ve tetikleyicilere dayanırken, AI destekli sürüm kullanıcıdan gelen doğal dil komutlarını anlayarak en uygun iş akışını kendi önerir veya oluşturur. 

Örneğin, 'Yeni gelen mailleri Google Sheets'e kaydet ve bana her akşam özet maili gönder' gibi bir isteği tek satırda anlayıp uygulayabilir. İş dünyasında tekrar eden görevleri minimize ederek çalışanların daha yaratıcı ve stratejik alanlara odaklanmasını sağlar. Girişimcilerden kurumsal ekip yöneticilerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilmektedir.

Zapier AI ücretsiz mi?

Ücretsiz kullanabileceğiniz Zapier yapay zekaya aynı zamanda aylık 20 dolara profesyonel olarak ulaşabilirsiniz.

Zapier AI ulaşmak için tıklayınız.

5. Pictory

5. Pictory

Uzun metin içeriklerini ya da blog yazılarını otomatik olarak kısa ve etkileyici videolara dönüştüren Pictory, yapay zeka tabanlı bir video üretim aracıdır. İçerik üreticileri, dijital pazarlamacılar ve sosyal medya kullanıcılar için büyük kolaylık sağlar. Kullanıcı yalnızca bir metin, makale ya da URL girişi yapar ve Pictory bu içeriği analiz ederek, uygun görseller, videolar, altyazılar ve seslendirmelerle desteklenmiş bir video haline getirir. Video oluşturma süreci teknik bilgi gerektirmez; kullanıcı dostu arayüzü sayesinde birkaç dakika içinde profesyonel videolar üretilebilir. Ayrıca, markalara özel video stilleri, otomatik altyazı ekleme ve sosyal medya formatlarına uygun kırpma gibi gelişmiş özellikler de sunar. Bu sayede Pictory, içerikleri daha erişilebilir ve görsel hale getirmek isteyen herkes için zaman kazandıran, etkili bir çözüm sunar.

Pictory AI ücretsiz mi?

14 günlük ücretsiz deneme süresi mevcut. Aylık 19 dolar ödeyerek 200 dakikalık video üretim hakkı, telifsiz stok içeriklere ulaşabilirsiniz. Aylık 39 dolara ise 600 dakikalık kullanım, geniş stok kütüphanesi, 5 marka kiti, 120 dakikalık AI seslendirme alabilirsiniz.

Pictory AI ulaşmak için tıklayınız.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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