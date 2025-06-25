100 Saatlik İşi 10 Dakikada Bitirmenize Yardımcı Olacak 5 Yapay Zeka Sitesi
Teknolojide çığır açan yapay zeka 7'den 77'ye herkesin erişim sağladığı platforma dönüştü. Yapay zekanın dünyayı ele geçireceğine dair felaket senaryolarını yıllarca bilim kurgu filmlerinden izlesek de 2025 yılında yapay zekalar ev ödevine, etkili CV oluşturmaya ve akşam ne yemek yapılacağına yardımcı oluyor. Bunlar işin esprisi olsa da dünyanın önde gelen dev şirketleri yapay zeka teknolojisini kullanmasıyla artık binlerce işçi çıkarmaya başladı. Günler hatta haftalar süren iş projeleri ise yapay zekanın yardımıyla birkaç dakika içerisinde kusursuz şekilde size teslim ediliyor. İşte 100 saatlik işi 10 dakikada bitirmenize yardımcı olacak 5 yapay zeka sitesi.
1. Scribe
2. Perplexity AI
3. Napkin
4. Zapier AI
5. Pictory
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