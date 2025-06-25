100 Saatlik İşi 10 Dakikada Bitirmenize Yardımcı Olacak 5 Yapay Zeka Sitesi

Zaman alan dokümantasyon süreçlerini otomatikleştiren Scribe, büyük kolaylık sağlayan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcı işlem yaparken bir yandan da Scribe arka planda bu işlemleri adım adım kaydeder. Sonunda ise ekran görüntüleriyle profesyonel rehber oluşturur. Rehberler, eğitim dökümanlarından şirket içi iş akışlarına kadar birçok alanda kullanılır. Teknik ekiplerin süreçlerini hızlandırmak, destek ekiplerinin daha hızlı yanıt vermesini sağlamak veya müşterilere kılavuz sunmak gibi birçok amaçla tercih edilir. Hiçbir kodlama bilgisi gerektirmemesi ve kullanıcının yaptığı işlemleri otomatik olarak tanıyıp sade bir şekilde belge haline getirmesi, Scribe’ı hem bireysel kullanıcılar hem de ekipler için vazgeçilmez kılar.

Scribe AI ücretsiz mi?

Scribe yapay zekayı ücretsiz kullanabilirsiniz. Profesyonel olarak kullanmak için ise bireyse 23 dolardır. Eğer grup olarak satın almak isterseniz beş kullanıcı başı 59 dolardır.

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