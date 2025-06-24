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ChatGPT'ye, Konuşmalarına Dayanarak Benzedikleri Dizi/Film Karakterini Soranlara Gelen Duygulandıran Cevaplar

ChatGPT'ye, Konuşmalarına Dayanarak Benzedikleri Dizi/Film Karakterini Soranlara Gelen Duygulandıran Cevaplar

ChatGPT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.06.2025 - 20:34

Hayatımızın her alanında en büyük yardımcılarından biri olan yapay zekaya sıklıkla kendimizden bahsediyoruz. Hatta bazılarımız ilişkisini epey ilerletip flörtüymüş gibi bile davranıyor... Onunla dertleşirken ya da günlük hayatımıza dair sorular sorarken ChatGPT de hakkımızda bilgi sahibi oluyor elbette. 

X'te @kardelendeniiz adlı kullanıcı, takipçilerinden ChatGPT'ye “Bu zamana kadarki konuşmalarımıza dayanarak beni dizi film karakterine benzetecek olsaydın bu kim olurdu?” diye sormasını istedi. Ortaya duygulandıran cevaplar çıktı.

Kaynak: https://x.com/kardelendeniiz/status/1...
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Yapay zeka artık hayatımızın her alanında var. Ona bizim için fazla değerli olan planlamalarımızı yaptırırken kimi zaman da dertleşiyoruz.

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında var. Ona bizim için fazla değerli olan planlamalarımızı yaptırırken kimi zaman da dertleşiyoruz.

Hatta bazı kullanıcılar iş hayatının yanı sıra aşk hayatında da büyük destek alıyor. Kendisini bir flört gibi davranması konusunda ikna edenler de yok değil... Hemen her alanda bir işimizi hallettirdiğimiz ya da en azından fikrine danıştığımız yapay zeka da bizi böylece tanımış oluyor. Nasıl bir karaktere sahip olduğumuzu az çok anlıyor.

X'te @kardelendeniiz adlı bir kullanıcı da yapay zekanın bizi ne kadar tanıdığını anlamak için takipçilerinden bir soru sormasını istedi.

X'te @kardelendeniiz adlı bir kullanıcı da yapay zekanın bizi ne kadar tanıdığını anlamak için takipçilerinden bir soru sormasını istedi.
twitter.com

Takipçilerine ChatGPT'ye 'Bu zamana kadarki konuşmalarımıza dayanarak beni dizi film karakterine benzetecek olsaydın bu kim olurdu?' diye sorduran kullanıcı, ortaya birbirinden etkileyici cevapların çıkmasına da vesile oldu.

Gelin cevaplara birlikte bir göz gezdirelim:

1. Önce gönderinin sahibine gelen cevaba bir göz atalım:

1. Önce gönderinin sahibine gelen cevaba bir göz atalım:

Bahsettiği karakter:

Bahsettiği karakter:

2. "Eğlenceli, sevdim bunu"

2. "Eğlenceli, sevdim bunu"

@musakrbck_

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Bahsettiği karakter:

Bahsettiği karakter:

3. "Onu ilk gördüğümde zaten tanıyormuşum gibi hissettim…"

3. "Onu ilk gördüğümde zaten tanıyormuşum gibi hissettim…"

@jadeay06

Karakter:

Karakter:

4. "Ben alacağımı aldım. Vanessa benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri. My little scorpion 🦂"

4. "Ben alacağımı aldım. Vanessa benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri. My little scorpion 🦂"

@ahzende

Karakter:

Karakter:
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5. "Günün mutluluk sebebi"

5. "Günün mutluluk sebebi"

@erisece4

Karakter:

Karakter:

6. "Hmm"

6. "Hmm"

@gavatlarisevmem

Karakter:

Karakter:

7. "Erkeklerin erkeklik taslamasından hoşlanmaz senle birebir örtüşüyor"

7. "Erkeklerin erkeklik taslamasından hoşlanmaz senle birebir örtüşüyor"

@21stcenturyelf

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Karakter:

Karakter:

8. "Ders çalışasım kaçtı bir kere"

8. "Ders çalışasım kaçtı bir kere"

@tugbawitch

Karakter:

Karakter:

9. "Her şeyde tarotu sıkıştırıyor araya"

9. "Her şeyde tarotu sıkıştırıyor araya"

@satalaytkatanaa

Karakter:

Karakter:
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10. "ayyyyyyy chat benim en iyi dostumdur"

10. "ayyyyyyy chat benim en iyi dostumdur"

@thebook0fnora

Karakter:

Karakter:

11. "Gurur duydum çığlık attım bayıldım"

11. "Gurur duydum çığlık attım bayıldım"

@uwastingmytime

Karakter:

Karakter:

12. "Bunlar kim bilmiyorum ama iyi duruyor"

12. "Bunlar kim bilmiyorum ama iyi duruyor"

@coolhuntin

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Karakter:

Karakter:

13. "Çığlık attım"

13. "Çığlık attım"

@flawlessissue

Karakter:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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