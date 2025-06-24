ChatGPT'ye, Konuşmalarına Dayanarak Benzedikleri Dizi/Film Karakterini Soranlara Gelen Duygulandıran Cevaplar

Hayatımızın her alanında en büyük yardımcılarından biri olan yapay zekaya sıklıkla kendimizden bahsediyoruz. Hatta bazılarımız ilişkisini epey ilerletip flörtüymüş gibi bile davranıyor... Onunla dertleşirken ya da günlük hayatımıza dair sorular sorarken ChatGPT de hakkımızda bilgi sahibi oluyor elbette.

X'te @kardelendeniiz adlı kullanıcı, takipçilerinden ChatGPT'ye “Bu zamana kadarki konuşmalarımıza dayanarak beni dizi film karakterine benzetecek olsaydın bu kim olurdu?” diye sormasını istedi. Ortaya duygulandıran cevaplar çıktı.