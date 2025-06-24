ChatGPT'ye, Konuşmalarına Dayanarak Benzedikleri Dizi/Film Karakterini Soranlara Gelen Duygulandıran Cevaplar
Kaynak: https://x.com/kardelendeniiz/status/1...
Hayatımızın her alanında en büyük yardımcılarından biri olan yapay zekaya sıklıkla kendimizden bahsediyoruz. Hatta bazılarımız ilişkisini epey ilerletip flörtüymüş gibi bile davranıyor... Onunla dertleşirken ya da günlük hayatımıza dair sorular sorarken ChatGPT de hakkımızda bilgi sahibi oluyor elbette.
X'te @kardelendeniiz adlı kullanıcı, takipçilerinden ChatGPT'ye “Bu zamana kadarki konuşmalarımıza dayanarak beni dizi film karakterine benzetecek olsaydın bu kim olurdu?” diye sormasını istedi. Ortaya duygulandıran cevaplar çıktı.
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Yapay zeka artık hayatımızın her alanında var. Ona bizim için fazla değerli olan planlamalarımızı yaptırırken kimi zaman da dertleşiyoruz.
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X'te @kardelendeniiz adlı bir kullanıcı da yapay zekanın bizi ne kadar tanıdığını anlamak için takipçilerinden bir soru sormasını istedi.
1. Önce gönderinin sahibine gelen cevaba bir göz atalım:
Bahsettiği karakter:
2. "Eğlenceli, sevdim bunu"
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Bahsettiği karakter:
3. "Onu ilk gördüğümde zaten tanıyormuşum gibi hissettim…"
Karakter:
4. "Ben alacağımı aldım. Vanessa benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri. My little scorpion 🦂"
Karakter:
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5. "Günün mutluluk sebebi"
Karakter:
6. "Hmm"
Karakter:
7. "Erkeklerin erkeklik taslamasından hoşlanmaz senle birebir örtüşüyor"
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Karakter:
8. "Ders çalışasım kaçtı bir kere"
Karakter:
9. "Her şeyde tarotu sıkıştırıyor araya"
Karakter:
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10. "ayyyyyyy chat benim en iyi dostumdur"
Karakter:
11. "Gurur duydum çığlık attım bayıldım"
Karakter:
12. "Bunlar kim bilmiyorum ama iyi duruyor"
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Karakter:
13. "Çığlık attım"
Karakter:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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