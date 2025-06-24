M3GAN 2.0, F1 Filmi, Altına Hücum, Alkarısı 2: 27 Haziran 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 27 Haziran 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Megan 2.0, F1 Filmi, Altına Hücum, Alkarısı 2 gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 27 Haziran 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...