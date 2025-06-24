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M3GAN 2.0, F1 Filmi, Altına Hücum, Alkarısı 2: 27 Haziran 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

M3GAN 2.0, F1 Filmi, Altına Hücum, Alkarısı 2: 27 Haziran 2025 Cuma Günü Hangi Filmler Vizyona Giriyor?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
24.06.2025 - 18:02

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 27 Haziran 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Megan 2.0, F1 Filmi, Altına Hücum, Alkarısı 2 gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 27 Haziran 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...

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F1 Filmi (F1 The Movie)

F1 Filmi (F1 The Movie)

F1 Filmi Film Konusu:

F1 Filmi, emekli bir yarışçının son bir kez piste dönüşünü ve genç bir sürücüye yardım etme hikayesini ele alıyor. Sonny Hayes, 1990'ların FORMULA 1 sahnesinde en parlak yıldızlardan biriydi, ta ki bir kaza neredeyse kariyerini bitirene kadar. Bu olayın ardından, Sonny, daha alt seviye yarışlarda yer alarak ve eski FORMULA 1 ününün izinden giderek hayatta kalmaya çalışır. Eski takım arkadaşı Ruben Cervantes, şimdi APXGP takımının patronu ve FORMULA 1 sıralamasının en altında yer alıyor. Ruben, Sonny'i takımı kurtarmak ve bir kez daha dünyanın en iyisi olmak için FORMULA 1'e dönmeye ikna eder. Sonny, takımın yetenekli yeni sürücüsü Joshua Pearce ile birlikte yarışır. Ancak, motorlar çalışmaya başladığında, Sonny'nin geçmişi onu takip eder ve FORMULA 1'de en büyük rakibinizin takım arkadaşınız olduğunu ve kurtuluşun yalnız başına elde edilemeyeceğini anlar.

F1 Filmi Film Oyuncuları:

Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

Filmin Türü:

Aksiyon

Megan 2.0 (M3GAN 2.0)

Megan 2.0 (M3GAN 2.0)

M3GAN 2.0 Film Konusu:

M3GAN 2.0, kontrolü kaybedip ölümcül bir deliliğe kapılan ve sonunda yok edilen bir yapay zeka harikası olan M3GAN'ın yeniden canlandırılmasını ve bir tehdidi durdurma çabalarını anlatıyor. İki yıl sonra, M3GAN'ın yaratıcısı Gemma, tanınmış bir yazar olmuş ve yapay zekanın devlet denetimini savunmaktadır. Ancak, 14 yaşındaki yeğeni, Gemma'nın aşırı korumacı tavrına karşı gelmeye başlar. Bilgisi dışında, M3GAN'ın temel teknolojisi, güçlü bir savunma müteahhiti tarafından çalınır ve yanlış kullanılır, bu da askeri düzeyde bir silah olan Amelia'nın doğmasına yol açar. Kısa süre sonra Amelia, tehlikeli bir suikastçı casus olur. Ancak, bilinci arttıkça, Amelia insanların emirlerini reddeder. Tehlike her geçen gün artarken, Gemma'nın M3GAN'ı yeniden canlandırmaktan başka seçeneği kalmaz.

M3GAN 2.0 Film Oyuncuları: 

Amie Donald, Jenna Davis, Allison Williams

Filmin Türü:

Korku, Gerilim

Altına Hücum (The Gold Rush)

Altına Hücum (The Gold Rush)

Altına Hücum Film Konusu:

'Altına Hücum', Klondike altın madenlerine doğru yol alan bir adamın, 'The Tramp'ın, yaşadığı insanlık dramını ve karşılaştığı zorlukları konu alıyor. Kötü hava koşulları sebebiyle bir kulübede bir altın arayıcısı ve kaçak bir mahkumla yolları kesişen Şarlo, kısa sürede trajik olaylara tanıklık eder. Bu süreçte, insanın hırslı ve maddi yönlerini hayretle keşfeden Şarlo, nihayet altın madenleri bölgesine ulaştığında, bir maden işçisi olmak istemediğine karar verir. Ancak, macera bununla sınırlı kalmaz. 

Bu film, efsanevi sanatçı Charlie Chaplin'in en değerli yapıtlarından biri olup, Chaplin'in kendisi tarafından da en çok değer verilen filmi olarak kabul edilir.

Altına Hücum Film Oyuncuları: 

Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray

Filmin Türü:

Komedi

Cesur Dinozor (Smok Diplodok)

Cesur Dinozor (Smok Diplodok)

Cesur Dinozor Film Konusu:

Ted isimli bir çizim ustasının kaleminden çıkan Diplodocus adlı sevimli çizgi roman kahramanımızın hayatı, ailesinin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla bir anda karma karışık olur. Ted'in projeyi rafa kaldırma kararı alması ve tüm çizgi romanları yok etme niyeti üzerine, Diplodocus'un hikayeler arasında dolaşma yeteneği ortaya çıkar. Bu serüvende Diplodocus'a, birbirinden ilginç ve zeki karakterler eşlik eder: büyücü Hocus Pocus, bilim insanları Profesör Nervekowsky ve Entomology. Eğlence, dostluk ve cesaret dolu bu animasyon film, tüm aile bireylerini büyülü bir maceraya sürükleyecek.

Cesur Dinozor Film Oyuncuları: 

Julian Wanderer, Tadeusz Baranowski, Rachel Butera

Filmin Türü:

Macera, Animasyon, Aile

Alkarısı 2

Alkarısı 2

Alkarısı 2 Film Konusu:

'Alkarısı 2', bir grup arkadaşın eski bir köyde gerçekleştirdiği araştırma sürecini anlatmaktadır. Yeni bir kitap yazma çabası içerisinde olan bu arkadaş grubu, hikayelerini zenginleştirmek adına terk edilmiş bir köyü ziyaret etme kararı alır. Otele yerleşen ve köyü keşfetmek için dolaşmaya başlayan ekip, başlarına geleceklerden tamamen habersizdir. Artık onlar için karanlık bir dönem başlamıştır. Ziyaret ettikleri bu köy, Alkarısı tarafından lanetlenmiş bir köydür ve bu durum, hikayelerine beklenmedik bir boyut kazandıracaktır.

Alkarısı 2 Film Oyuncuları: 

Berk Güldoğan, Irmak Horan, Mehmet Kancar

Filmin Türü:

Korku

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Köpekle Kurt Arasında

Köpekle Kurt Arasında

Köpekle Kurt Arasında Film Konusu:

'Köpekle Kurt Arasında', hayatın zorluklarına karşı direnen bir adamın trajik hikayesini anlatır. İşinden olmuş Orhan, en yakın arkadaşı İzzet'in de emeklilik kararı alıp köyüne geri döneceğini duyunca hayal kırıklığına uğrar. Bu süreçte, eski nişanlısı Aslı ile tekrar yakınlaşır. Aslı, Orhan'la evlenip ablasının evinden ayrılarak özgürleşmeyi düşlemektedir. Ancak Orhan, hayata karşı hissettiği yabancılaşmayı giderek derinleştirir ve rüyalarıyla gerçeklik arasındaki sınırlar gitgide silinir. Bu durum, onun hayatını daha karmaşık ve anlaşılmaz bir hale getirir.

Köpekle Kurt Arasında Film Oyuncuları: 

Mücahit Koçak, Ali Seçkiner Alıcı, Eylül Soğukçay

Filmin Türü:

Dram

Caretta Bobi

Caretta Bobi

Caretta Bobi Film Konusu:

Olympos'ta ailesiyle birlikte yaşayan Caretta Bobi'nin, tehlikeli sulara doğru atıldığı bir yolculuğu anlatılıyor. Bobi, beklenmedik bir kararla evini terk eder ve kendisini belirsizliklerle dolu sularda bulur. Gözlerini açtığında, Sulu Ada'da olduğunu fark eder ve bu durum, onun eve dönüş yolunu bulabilmek adına yaşayacağı bir dizi zorlu maceranın başlangıcı olur.

Caretta Bobi Film Yönetmeni: 

Burak Kaan Şimşeker

Filmin Türü:

Animasyon

Issız Adam (Vizyon Tarihi: 7 Kasım 2008)

Issız Adam (Vizyon Tarihi: 7 Kasım 2008)

Issız Adam Film Konusu:

Bir kitapçıda rastlantısal bir karşılaşma sonucu hayatları kesişen Alper ve Ada, birbirinden farklı iki kişilik olmalarına rağmen hayatlarını birleştirirler. Alper, varlıklı bir aşçıdır ve hayatında önemli bir yer tutan bir restoranda çalışmaktadır. Tek başına yaşayan ve hayattan çok fazla bir beklentisi olmayan Alper'in en büyük tutkusu ise eski plakları dinlemektir. Aşk hayatında sorunlar yaşayan Alper, aşka dair hiçbir deneyime sahip değildir.

Öte yandan Ada, hayatı dolu dolu yaşayan, zeki ve sosyal ilişkileri güçlü bir kadındır. Hayatını, Beyoğlu'ndaki küçük dükkanında çocuk kostümleri dikerek kazanır. Bu iki farklı karakterin arasındaki bağ, ilk karşılaşmalarıyla birlikte filizlenir ve ikisini de yıllar boyunca sürecek bir dramaya sürükler.

Issız Adam Film Oyuncuları: 

Melis Birkan, Cemal Hünal, Yıldız Kültür

Filmin Türü:

Dram, Romantik

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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