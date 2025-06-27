Bursa’da Dönel Kavşaklara Neden “Baba” Deniyor?
Bursa sokaklarında araba kullananların sıkça söylediği “Babadan dön.” cümlesi şehir dışından gelenleri şaşırtıyor. Çünkü “baba” kelimesi Bursa’da dönel kavşak anlamında kullanılıyor. Birçok kişi bu ilginç ifadenin nereden geldiğini merak ediyor. Konuyla ilgili en çok kabul gören iddia ise Süleyman Demirel’e dayanıyor. İyi de nasıl? Gelin bakalım!
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Bursa’da trafikte duyulan bu terim aslında oldukça yöresel bir ifade.
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Baba kelimesi dönel kavşakla nasıl özdeşleşti?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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