Bursa’da Dönel Kavşaklara Neden “Baba” Deniyor?

Şehirde dönel kavşakları tarif ederken “baba” kelimesini kullanmak yerel halk arasında o kadar normalleşmiş ki, Bursalılar bu tabirin şehir dışındaki insanlar için yabancı olabileceğini çoğu zaman fark etmiyor. Yıllardır Bursa’da kullanılan bu ifade günlük trafikte oldukça sık duyuluyor.

Özellikle şehir dışından gelen sürücüler, “Babadan dön.” ya da “Babayı kaçırma.” gibi cümleleri duyunca şaşırıyor ve bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Görünüşe göre bu terim, Bursalıların benimsediği bir trafik dili haline gelmiş durumda.