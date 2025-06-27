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Bursa’da Dönel Kavşaklara Neden “Baba” Deniyor?

Bursa’da Dönel Kavşaklara Neden “Baba” Deniyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.06.2025 - 13:03

Bursa sokaklarında araba kullananların sıkça söylediği “Babadan dön.” cümlesi şehir dışından gelenleri şaşırtıyor. Çünkü “baba” kelimesi Bursa’da dönel kavşak anlamında kullanılıyor. Birçok kişi bu ilginç ifadenin nereden geldiğini merak ediyor. Konuyla ilgili en çok kabul gören iddia ise Süleyman Demirel’e dayanıyor. İyi de nasıl? Gelin bakalım!

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Bursa’da trafikte duyulan bu terim aslında oldukça yöresel bir ifade.

Bursa’da trafikte duyulan bu terim aslında oldukça yöresel bir ifade.

Şehirde dönel kavşakları tarif ederken “baba” kelimesini kullanmak yerel halk arasında o kadar normalleşmiş ki, Bursalılar bu tabirin şehir dışındaki insanlar için yabancı olabileceğini çoğu zaman fark etmiyor. Yıllardır Bursa’da kullanılan bu ifade günlük trafikte oldukça sık duyuluyor.

Özellikle şehir dışından gelen sürücüler, “Babadan dön.” ya da “Babayı kaçırma.” gibi cümleleri duyunca şaşırıyor ve bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Görünüşe göre bu terim, Bursalıların benimsediği bir trafik dili haline gelmiş durumda.

Baba kelimesi dönel kavşakla nasıl özdeşleşti?

Baba kelimesi dönel kavşakla nasıl özdeşleşti?

İddialara göre bu ilginç ifadenin asıl kaynağı Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e uzanıyor. “Baba” lakabıyla tanınan Demirel, görevde olduğu dönemde Bursa’daki ilk dönel kavşağın açılışına katılıyor. O dönemden sonra halk arasında o kavşağa “Baba” denmeye başlanıyor.

Zamanla bu isim sadece o kavşakla sınırlı kalmıyor ve Bursa’da tüm dönel kavşaklar için kullanılmaya başlıyor. Yani ilk başta belirli bir kavşak için söylenen “baba” ifadesi, yıllar içinde tüm kavşaklara yayılarak kalıplaşmış bir yerel söylem haline geliyor. Bursalılar için artık dönel kavşak demek baba demek.

Trafikte bu terimi ilk kez duyduklarında çoğu kişi bunun neyi ifade ettiğini anlamıyor. Hatta bazıları kavşağın adını baba sanıp tabelalarda arıyor! Peki siz Bursa'da daha önce dönel kavşağa 'baba' diyen birine rastladınız mı? Yorumları bekliyoruz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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