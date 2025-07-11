Kadınlardan Korktuğu İçin 56 Yılını Eve Kapanarak Geçiren Adamın Garip Hikayesi
71 yaşındaki Callixte Nzamwita, tam 56 yıl boyunca kendi isteğiyle toplumdan izole bir hayat sürdü. Sebebi ise pek çok kişi için inanılması güç: kadınlara karşı duyduğu aşırı korku. Jinefobi adı verilen bu fobi, kişinin kadınlara karşı yoğun ve kontrol edilemeyen bir korku hissetmesine yol açıyor. Nzamwita, 16 yaşından beri dış dünyayla olan bağını kopardı. Bugün hala, kadınların yaklaşmasını engellemek için etrafını yüksek bir çitle çevrelediği evinde yaşamını sürdürüyor.
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16 yaşında başladı, hayatı boyunca sürdü.
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Yardımı reddetmiyor ama kimseyle yüz yüze gelmiyor.
Peki, jinefobi nedir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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