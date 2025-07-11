Kadınlardan Korktuğu İçin 56 Yılını Eve Kapanarak Geçiren Adamın Garip Hikayesi

Her ne kadar kadınlarla temastan kaçsa da, çevresindeki kadın komşuların yardımını uzaktan kabul ediyor. Komşuları, ona yiyecek ve ihtiyaç malzemelerini evin yakınına bırakıyor. O da kimseyle konuşmadan ya da yakınlaşmadan bu yardımları alıyor.

Callixte Nzamwita, kadınlardan korkma nedeninin yoksullukla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Kendi ifadesiyle kadınlar onun için “korkutucu” ve onlarla iletişim kurmak istemiyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez bir kadın evine girmeyi başardı ancak bu ziyaret yalnızca bir medya ekibinin eşliğinde gerçekleşti. Nzamwita, kendi yaşam şeklinin kendisine yettiğini ve kadınlarla herhangi bir bağ kurma isteği taşımadığını da dile getiriyor:

“Kadınlar etrafımda olsun istemiyorum çünkü beni gerçekten çok korkutuyorlar.”