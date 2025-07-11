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Kadınlardan Korktuğu İçin 56 Yılını Eve Kapanarak Geçiren Adamın Garip Hikayesi

Kadınlardan Korktuğu İçin 56 Yılını Eve Kapanarak Geçiren Adamın Garip Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.07.2025 - 19:27

71 yaşındaki Callixte Nzamwita, tam 56 yıl boyunca kendi isteğiyle toplumdan izole bir hayat sürdü. Sebebi ise pek çok kişi için inanılması güç: kadınlara karşı duyduğu aşırı korku. Jinefobi adı verilen bu fobi, kişinin kadınlara karşı yoğun ve kontrol edilemeyen bir korku hissetmesine yol açıyor. Nzamwita, 16 yaşından beri dış dünyayla olan bağını kopardı. Bugün hala, kadınların yaklaşmasını engellemek için etrafını yüksek bir çitle çevrelediği evinde yaşamını sürdürüyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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16 yaşında başladı, hayatı boyunca sürdü.

16 yaşında başladı, hayatı boyunca sürdü.

Callixte Nzamwita’nın yaşamı 16 yaşında aldığı bir kararla tamamen değişti. Kadınlarla temastan kaçınmak amacıyla kendi evine kapandı ve bu izolasyon 56 yıl boyunca devam etti. Günlük ihtiyaçlarını, yeme içmeden kişisel bakımına kadar her şeyi evinin içinde kendi başına karşılamaya başladı. Uyuduğu, yemek pişirdiği ve hatta tuvalet ihtiyacını giderdiği tek bir yaşam alanı oluşturdu.

Nzamwita, yaşadığı evi yüksek bir çitle çevirdi. Bu çitin amacıysa tek: kadınların evine yaklaşmasını engellemek. Çitin üzerine kumaş parçaları asarak içerinin ve dışarının görünmesini de zorlaştırdı. Bir röportajda şu sözleri dile getirdi:

'Kendimi buraya kilitlememin ve evimin etrafına çit örmemin nedeni, kadınların bana yaklaşmaması içindi.”

Yardımı reddetmiyor ama kimseyle yüz yüze gelmiyor.

Yardımı reddetmiyor ama kimseyle yüz yüze gelmiyor.

Her ne kadar kadınlarla temastan kaçsa da, çevresindeki kadın komşuların yardımını uzaktan kabul ediyor. Komşuları, ona yiyecek ve ihtiyaç malzemelerini evin yakınına bırakıyor. O da kimseyle konuşmadan ya da yakınlaşmadan bu yardımları alıyor.

Callixte Nzamwita, kadınlardan korkma nedeninin yoksullukla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Kendi ifadesiyle kadınlar onun için “korkutucu” ve onlarla iletişim kurmak istemiyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez bir kadın evine girmeyi başardı ancak bu ziyaret yalnızca bir medya ekibinin eşliğinde gerçekleşti. Nzamwita, kendi yaşam şeklinin kendisine yettiğini ve kadınlarla herhangi bir bağ kurma isteği taşımadığını da dile getiriyor:

“Kadınlar etrafımda olsun istemiyorum çünkü beni gerçekten çok korkutuyorlar.”

Peki, jinefobi nedir?

Peki, jinefobi nedir?

Jinefobi, kişide kadınlara karşı duyulan yoğun ve mantık dışı korku durumudur. Bu korku, gerçek bir tehdit olmamasına rağmen kişinin kadınlarla karşılaştığında aşırı kaygı, panik ya da kaçınma davranışı göstermesine yol açar. Genellikle bir fobi olarak tanımlanır ve sosyal ilişkileri, iş hayatını, hatta günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir.

Jinefobi, mizojini ile karıştırılmamalıdır. Mizojini, öğrenilmiş bir nefret ya da önyargıyken, jinefobi istemsiz ve köklü bir korku halidir. Ayrıca bu fobi sadece erkeklerde değil, kadınlarda da görülebilir. Uzmanlara göre jinefobi; geçmişte yaşanan kötü deneyimler, çocukluk travmaları, genetik yatkınlık ya da kişinin çevresinden öğrendiği davranışlarla şekillenebilir. Özellikle küçük yaşta kadın figürleriyle ilgili olumsuz deneyim yaşayan bireylerde bu fobi daha yaygın görülebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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