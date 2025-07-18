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Doğu Perinçek Rapçi Şam'ın Parçasında Geçen Küfürlü "Perinçek" İfadesinden Şikayetçi Oldu

Doğu Perinçek Rapçi Şam'ın Parçasında Geçen Küfürlü "Perinçek" İfadesinden Şikayetçi Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.07.2025 - 20:47

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Şam lakaplı rapçi Şamil Oymak’ın parçasında geçen küfürlü “Perinçek” sözü nedeniyle şikayetçi oldu. Şam, Doğu Perinçek’in şikayetçi olduğuna dair Instagram hesabından bir hikaye paylaştı.

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Doğu Perinçek, Şam lakabıyla tanınan rapçinin parçasında geçen bir söz nedeniyle şikayetçi oldu.

Doğu Perinçek, Şam lakabıyla tanınan rapçinin parçasında geçen bir söz nedeniyle şikayetçi oldu.

Şam lakaplı rapçi Şamil Oymak 3 ay önce yayınlanan “Aç Kurt” isimli parçasını yayınlandı. Parçada geçen 'S**m Sovyetler gibi ve s***ğüm Perinçek' sözlü nedeniyle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise şikayetçi oldu. Söz konusu şikayeti Şamil Oymak, Instagram hesabından paylaştı.

Şam şu paylaşımı yaptı👇🏻

Şam şu paylaşımı yaptı👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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