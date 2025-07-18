Doğu Perinçek Rapçi Şam'ın Parçasında Geçen Küfürlü "Perinçek" İfadesinden Şikayetçi Oldu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Şam lakaplı rapçi Şamil Oymak’ın parçasında geçen küfürlü “Perinçek” sözü nedeniyle şikayetçi oldu. Şam, Doğu Perinçek’in şikayetçi olduğuna dair Instagram hesabından bir hikaye paylaştı.
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Doğu Perinçek, Şam lakabıyla tanınan rapçinin parçasında geçen bir söz nedeniyle şikayetçi oldu.
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Şam şu paylaşımı yaptı👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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