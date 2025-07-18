Real Madrid'in Yıldızı Endrick'in Eşiyle Olan İlişki Sözleşmesindeki Maddeler Sizi de Şaşırtacak

Son dönemde çiftler arasında giderek yaygınlaşan evlilik ve ilişki sözleşmeleri, sadece mal paylaşımını değil, günlük yaşam kurallarını da kapsıyor. Özellikle genç kuşak, ilişkilerini yazılı kurallarla güvence altına almayı tercih ediyor.

Brezilyalı futbolcu Endrick ile kız arkadaşının evlendikten sonra imzaladığı ilişki sözleşmesi ise bu alanda adeta yeni bir boyut açtı. Genç çiftin hazırladığı detaylı sözleşme, görenleri hem şaşırttı hem de sosyal medyada gündem oldu.