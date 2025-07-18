Real Madrid'in Yıldızı Endrick'in Eşiyle Olan İlişki Sözleşmesindeki Maddeler Sizi de Şaşırtacak
Son dönemde çiftler arasında giderek yaygınlaşan evlilik ve ilişki sözleşmeleri, sadece mal paylaşımını değil, günlük yaşam kurallarını da kapsıyor. Özellikle genç kuşak, ilişkilerini yazılı kurallarla güvence altına almayı tercih ediyor.
Brezilyalı futbolcu Endrick ile kız arkadaşının evlendikten sonra imzaladığı ilişki sözleşmesi ise bu alanda adeta yeni bir boyut açtı. Genç çiftin hazırladığı detaylı sözleşme, görenleri hem şaşırttı hem de sosyal medyada gündem oldu.
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Endrick ve eşi Gabriely Miranda, ilişkilerini evliliğe taşıdıktan sonra ilginç bir "ilişki sözleşmesine" imza attılar.
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Endrick'in GTA'da sanal kız arkadaşı yapması sözleşmeyle yasaklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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