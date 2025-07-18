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Real Madrid'in Yıldızı Endrick'in Eşiyle Olan İlişki Sözleşmesindeki Maddeler Sizi de Şaşırtacak

Real Madrid'in Yıldızı Endrick'in Eşiyle Olan İlişki Sözleşmesindeki Maddeler Sizi de Şaşırtacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2025 - 20:00

Son dönemde çiftler arasında giderek yaygınlaşan evlilik ve ilişki sözleşmeleri, sadece mal paylaşımını değil, günlük yaşam kurallarını da kapsıyor. Özellikle genç kuşak, ilişkilerini yazılı kurallarla güvence altına almayı tercih ediyor.

Brezilyalı futbolcu Endrick ile kız arkadaşının evlendikten sonra imzaladığı ilişki sözleşmesi ise bu alanda adeta yeni bir boyut açtı. Genç çiftin hazırladığı detaylı sözleşme, görenleri hem şaşırttı hem de sosyal medyada gündem oldu.

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Endrick ve eşi Gabriely Miranda, ilişkilerini evliliğe taşıdıktan sonra ilginç bir "ilişki sözleşmesine" imza attılar.

Endrick ve eşi Gabriely Miranda, ilişkilerini evliliğe taşıdıktan sonra ilginç bir "ilişki sözleşmesine" imza attılar.

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Endrick, Gabriely Miranda ile hayatını birleştirerek flaş bir karara imza atmıştı. 18 yaşındaki yıldız 24 yaşındaki sevgilisi ile ilginç bir sözleşmeye imza attı.

Endrick'in GTA'da sanal kız arkadaşı yapması sözleşmeyle yasaklandı.

Endrick'in GTA'da sanal kız arkadaşı yapması sözleşmeyle yasaklandı.

Endrick ve Gabriely'nin yaptığı sözleşmede Endrick'in popüler konsol oyunu GTA'da sanal kız arkadaşı yapması yasaklandı. 

Diğer maddelerden bazıları ise şöyle:

Günde en az bir kere 'Seni seviyorum' denecek

Küs bir şekilde uyunmayacak

İnsanlar içinde kavga etmek kesinlikle yasak

İnsanların içindeyken el ele tutuşmadan yürümek yasak

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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