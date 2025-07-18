Kerem Aktürkoğlu Benfica’dan Ayrılıyor mu? Record’un Haberi Olay Yarattı
Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon transferin son gününde Benfica'ya imza atmış kısa sürede de kendisini kabul ettirmişti. Ancak Benfica'nın son döneminde takımın düşüşüyle birlikte Kerem de gidişattan etkilenmişti.
Son olarak Orkun'un ayrılığı ile Kerem'in ayrılma ihtimali de ciddi şekilde Portekiz'de konuşulmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Aktürkoğlu bir sezonda Benfica'nın önemli oyuncularından biri olmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Portekiz basınında Kerem'in Portekiz'den ayrılma ihtimali konuşuluyor.
Beşiktaş'ın Kerem'e olan ilgisi ve teklifleri ise Türk basınında yer almaya devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın