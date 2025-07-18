Kerem Aktürkoğlu Benfica’dan Ayrılıyor mu? Record’un Haberi Olay Yarattı

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon transferin son gününde Benfica'ya imza atmış kısa sürede de kendisini kabul ettirmişti. Ancak Benfica'nın son döneminde takımın düşüşüyle birlikte Kerem de gidişattan etkilenmişti.

Son olarak Orkun'un ayrılığı ile Kerem'in ayrılma ihtimali de ciddi şekilde Portekiz'de konuşulmaya başladı.