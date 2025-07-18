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Kerem Aktürkoğlu Benfica’dan Ayrılıyor mu? Record’un Haberi Olay Yarattı

Kerem Aktürkoğlu Benfica’dan Ayrılıyor mu? Record’un Haberi Olay Yarattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2025 - 19:32

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon transferin son gününde Benfica'ya imza atmış kısa sürede de kendisini kabul ettirmişti. Ancak Benfica'nın son döneminde takımın düşüşüyle birlikte Kerem de gidişattan etkilenmişti. 

Son olarak Orkun'un ayrılığı ile Kerem'in ayrılma ihtimali de ciddi şekilde Portekiz'de konuşulmaya başladı.

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Kerem Aktürkoğlu bir sezonda Benfica'nın önemli oyuncularından biri olmayı başardı.

Kerem Aktürkoğlu bir sezonda Benfica'nın önemli oyuncularından biri olmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon 18 gol 16 asistlik bir performansa imza atan Kerem Aktürkoğlu, tribünlerin de sevdiği isimler arasına girdi. Zaman zaman basında geniş yer bulan performanslara imza atan milli oyuncu için Record bu kez farklı bir habere imza attı.

Portekiz basınında Kerem'in Portekiz'den ayrılma ihtimali konuşuluyor.

Portekiz basınında Kerem'in Portekiz'den ayrılma ihtimali konuşuluyor.

Record, bugünkü haberinde Kerem'in Portekiz'deki projenin gidişatından memnun olmadığını, kariyeri için beklentilerinin de burada karşılanamayacağını düşündüğünü yazdı. 

Record haberinde ayrılık ihtimalinin düşük olmadığını milli oyuncunun bu yaz Portekiz ekibine veda edebileceğini söyledi.

Beşiktaş'ın Kerem'e olan ilgisi ve teklifleri ise Türk basınında yer almaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın Kerem'e olan ilgisi ve teklifleri ise Türk basınında yer almaya devam ediyor.

Kısa süre önce Benfica'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan Beşiktaş'ın, bu kez Kerem Aktürkoğlu için harekete geçtiği ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların, milli futbolcuyu kadrosuna katmak adına Portekiz temsilcisine Jean Onana ve Al Musrati'yi takas teklifiyle önerdiği iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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