Real Madrid'de Arda Güler'in Forma Numarası Değişiyor: Yeni 10 Numara Arda
Real Madrid'de Xabi Alonso'nun gelişiyle Arda Güler'in rolü de değişmeye başladı. İlk 11'de daha fazla şans bulması beklenen Arda için Modric'in takımdan ayrılması da önemli avantaj haline geldi.
Şimdi ise İspanyol basınına göre Arda'ya Real Madrid'den yeni bir onur verilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler, Real Madrid'de yaşanan teknik direktör değişimi ile ana planda daha fazla yer bulmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda Güler'in sahadaki rolüyle birlikte forma numarasının da değişmesi bekleniyor.
Arda Güler 10 numarayı alırsa üçüncü kez forma numarası değişecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın