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Real Madrid'de Arda Güler'in Forma Numarası Değişiyor: Yeni 10 Numara Arda

Real Madrid'de Arda Güler'in Forma Numarası Değişiyor: Yeni 10 Numara Arda

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2025 - 17:48

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun gelişiyle Arda Güler'in rolü de değişmeye başladı. İlk 11'de daha fazla şans bulması beklenen Arda için Modric'in takımdan ayrılması da önemli avantaj haline geldi. 

Şimdi ise İspanyol basınına göre Arda'ya Real Madrid'den yeni bir onur verilecek.

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Arda Güler, Real Madrid'de yaşanan teknik direktör değişimi ile ana planda daha fazla yer bulmaya başladı.

Arda Güler, Real Madrid'de yaşanan teknik direktör değişimi ile ana planda daha fazla yer bulmaya başladı.

Carlo Ancelotti döneminde süre alamamaktan şikayetçi olan milli yıldız, Alonso'nun gelişiyle daha fazla rol ve süre almaya başladı. 

İspanyol basını E-Noticies’in haberine göre, Real Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Ancelotti döneminde fazla şans bulamayan 20 yaşındaki on numarayı takımın merkezine yerleştirmeyi ve kulübün yeni liderlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Arda Güler'in sahadaki rolüyle birlikte forma numarasının da değişmesi bekleniyor.

Arda Güler'in sahadaki rolüyle birlikte forma numarasının da değişmesi bekleniyor.

Haberde, Real Madrid’in efsane isimlerinden Luka Modric’in takımdan ayrılmasıyla boşalan '10 numara' forması için Arda Güler’in ön plana çıktığı ifade edildi. Genç yıldızın bu formayı devralmasının, teknik ekip ve kulüp yönetiminin ona olan yüksek güvenini yansıttığı vurgulandı.

Ayrıca, 10 numara için adı geçen bir diğer isim olan süper yıldız Kylian Mbappé'nin ise yeni sezonda da mevcut forma numarası olan '9' ile sahada olacağı belirtildi.

Arda Güler 10 numarayı alırsa üçüncü kez forma numarası değişecek.

Arda Güler 10 numarayı alırsa üçüncü kez forma numarası değişecek.

Real Madrid'e 24 numaralı forma ile başlayan Arda, ikinci sezonunda 15 numarayı giydi. Arda'nın üçüncü sezonunda değişen forma numarası ile 10 numarayı giymesi bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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