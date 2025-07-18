Real Madrid'de Arda Güler'in Forma Numarası Değişiyor: Yeni 10 Numara Arda

Haberde, Real Madrid’in efsane isimlerinden Luka Modric’in takımdan ayrılmasıyla boşalan '10 numara' forması için Arda Güler’in ön plana çıktığı ifade edildi. Genç yıldızın bu formayı devralmasının, teknik ekip ve kulüp yönetiminin ona olan yüksek güvenini yansıttığı vurgulandı.

Ayrıca, 10 numara için adı geçen bir diğer isim olan süper yıldız Kylian Mbappé'nin ise yeni sezonda da mevcut forma numarası olan '9' ile sahada olacağı belirtildi.