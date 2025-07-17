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Galatasaray’ın Yılan Hikayesine Dönen Victor Osimhen Transferinde Müjdeli Haber Geldi

Galatasaray’ın Yılan Hikayesine Dönen Victor Osimhen Transferinde Müjdeli Haber Geldi

galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.07.2025 - 19:32

Günlerdir Galatasaray ile Napoli kulüpleri arasında devam eden Victor Osimhen pazarlığında sarı kırmızılı taraftarları mutlu edecek haber geldi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; iki kulüp Victor Osimhen transferindeki banka teminatı ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı.

İşte detaylar…

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Galatasaray’ın Victor Osimhen’e kavuşmasına çok az kaldı!

Galatasaray’ın Victor Osimhen’e kavuşmasına çok az kaldı!

Geçtiğimiz sezon Napoli takımından kiralık olarak alınan ve bir sezonda lige adeta damgasını vuran Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımın bonservisli oyuncusu olmaya çok yakın. 

Osimhen ile her konuda anlaşan Galatasaray yöneticileri günlerdir İtalyan kulübünün başkanını ikna etmeye çalışıyordu.

Müjdeli haberi gazeteci Yağız Sabuncuoğlu verdi.

Müjdeli haberi gazeteci Yağız Sabuncuoğlu verdi.

Habere göre; Galatasaray ve Napoli, banka teminatı ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı. 75 milyon euroluk bonservis bedelinin 40 milyon euro peşin ödenecek. Kalan kısmı ise taksitler halinde ödenecek.

Yani; Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çok yakın!

Yani; Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çok yakın!

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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