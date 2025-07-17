Galatasaray’ın Yılan Hikayesine Dönen Victor Osimhen Transferinde Müjdeli Haber Geldi
Günlerdir Galatasaray ile Napoli kulüpleri arasında devam eden Victor Osimhen pazarlığında sarı kırmızılı taraftarları mutlu edecek haber geldi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; iki kulüp Victor Osimhen transferindeki banka teminatı ve ödeme planı konusunda anlaşmaya vardı.
İşte detaylar…
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Galatasaray’ın Victor Osimhen’e kavuşmasına çok az kaldı!
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Müjdeli haberi gazeteci Yağız Sabuncuoğlu verdi.
Yani; Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çok yakın!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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