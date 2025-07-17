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Beşiktaş Daha Önce Gelişi Ertelendiği Açıklanan Kyle Walker-Peters'tan Vazgeçti

Beşiktaş Daha Önce Gelişi Ertelendiği Açıklanan Kyle Walker-Peters'tan Vazgeçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 15:04

Beşiktaş'ın daha önce uçağının geliş saatine kadar paylaştığı Kyle Walker-Peters'ın gelişinde yaşanan sorun sebebiyle kamuoyuna 'ailevi sebeplerle ertelendi' açıklaması yapılmıştı.

Ancak oyuncunun ailesinin Türkiye'ye sıcak bakmaması sebebiyle ertelendiği düşünülen transfer sürecine Beşiktaş nokta koydu ve vazgeçtiklerini duyurdular.

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Beşiktaş anlaşmaya varmıştı ancak beklenen oyuncu bir türlü gelmedi.

Beşiktaş anlaşmaya varmıştı ancak beklenen oyuncu bir türlü gelmedi.

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile anlaştığını duyurduktan sonra oyuncunun uçağının geliş saatine kadar kamuoyunu bilgilendirmişti. Ancak oyuncunun gelişi iptal olunca kulüpten oyuncunun ailevi sorunları nedeniyle ertelendiği bilgisi verildi.

Bugün ortaya çıkan detaylar ise oyuncunun ailesinin Türkiye'ye gelmeye ikna olamadığı yönündeydi.

Beşiktaş, oyuncu cephesinden gelen yeni erteleme talebinin ardından transfer görüşmelerinden çekildi.

Beşiktaş, oyuncu cephesinden gelen yeni erteleme talebinin ardından transfer görüşmelerinden çekildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur.

Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur.

Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir.

Kulübümüz, belirlemiş olduğu politika doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürmektedir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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bulent.erat

Beşiktaş Kulübünün transferlerdeki dik duruşunu tebrik ediyorum. Bunu bu sene ikinci kez yaptılar. Bu Championship topcuları kendini bir bok zannediyolar her... Devamını Gör

Burak Gültekin

2.lig topçusuna yıllık 3.5 vermek mallıktır.