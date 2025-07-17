Beşiktaş Daha Önce Gelişi Ertelendiği Açıklanan Kyle Walker-Peters'tan Vazgeçti
Beşiktaş'ın daha önce uçağının geliş saatine kadar paylaştığı Kyle Walker-Peters'ın gelişinde yaşanan sorun sebebiyle kamuoyuna 'ailevi sebeplerle ertelendi' açıklaması yapılmıştı.
Ancak oyuncunun ailesinin Türkiye'ye sıcak bakmaması sebebiyle ertelendiği düşünülen transfer sürecine Beşiktaş nokta koydu ve vazgeçtiklerini duyurdular.
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Beşiktaş anlaşmaya varmıştı ancak beklenen oyuncu bir türlü gelmedi.
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Beşiktaş, oyuncu cephesinden gelen yeni erteleme talebinin ardından transfer görüşmelerinden çekildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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