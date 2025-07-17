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4 Sene Önce Süper Lig'de Maça Çıkan Denizlispor Kapanıyor

4 Sene Önce Süper Lig'de Maça Çıkan Denizlispor Kapanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 14:13

Bir zamanlar Süper Lig'e renk katan takımlardan olan Denizlispor zorlu günler geçiriyor. Önce Süper Lig'den ardından da 1.Lig'den düşen kulüp için kötü günler bitmiş değil. Adeta paraşütsüz şekilde 2.Lig ve 3.Lig'den de düşen takım kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Denizli'nin yerel basınından Gazete Şehir, A takım faaliyetlerinin durmasının söz konusu olduğunu yazdı. 

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Bir zamanlar Süper Lig'in önemli renklerinden olan Denizlispor kabus gibi bir dönem yaşıyor.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli renklerinden olan Denizlispor kabus gibi bir dönem yaşıyor.

Denizlispor, Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-21 sezonunda yaptığı transferlerle dikkat çekmiş ancak lige tutunamamıştı. Her şey de bu düşüşle başladı. Hiç duraksamadan 3.Lig'e kadar inen takım bu sezon da orada küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Arka arkaya gelen eksi puanlar takımı faaliyet gösteremez hale getirdi.

Arka arkaya gelen eksi puanlar takımı faaliyet gösteremez hale getirdi.

Kulübe yakın çevrelerden alınan bilgilere göre, yeşil-siyahlı ekip önce TFF tarafından -12 puan cezasına çarptırıldı. Ancak süregelen gelişmelerle birlikte ikinci bir -12 puan cezası daha gündeme geldi.

Böylece Denizlispor’un toplam puan silme cezası -24’e yükseldi. Hem FIFA hem de TFF tarafından kulübe yöneltilen borç temelli yaptırımlar, takımın ligdeki kaderini doğrudan etkileyen kritik bir sürecin kapısını araladı.

Denizlispor, lige katılma konusunda büyük sorunlar yaşayan Denizlispor'un A takım faaliyetleri durabilir.

Denizlispor, lige katılma konusunda büyük sorunlar yaşayan Denizlispor'un A takım faaliyetleri durabilir.

Gazete Şehir'den Serhat Köse imzalı haberde Köse şu bilgileri paylaştı: 

'Denizlispor’un 2 ay içinde ödeme yapamadığı takdirde alacağı bu ağır ceza sonucunda Bölgesel Amatör Lig'e katılması da mümkün olmayacak. Bu nedenle takım, 2025-2026 sezonunda doğrudan Denizli Süper Amatör Ligi’ne düşmüş olacak. Kulüp yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda, A takım seviyesinde sportif faaliyetler büyük ihtimalle sona erdirilecek. Oyuncu satışlarının tamamlanmasının ardından profesyonel futbol operasyonları durdurulacak ve sadece altyapı faaliyetleri sürdürülecek.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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