4 Sene Önce Süper Lig'de Maça Çıkan Denizlispor Kapanıyor

Denizlispor, Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-21 sezonunda yaptığı transferlerle dikkat çekmiş ancak lige tutunamamıştı. Her şey de bu düşüşle başladı. Hiç duraksamadan 3.Lig'e kadar inen takım bu sezon da orada küme düşme üzüntüsü yaşadı.