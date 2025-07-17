4 Sene Önce Süper Lig'de Maça Çıkan Denizlispor Kapanıyor
Bir zamanlar Süper Lig'e renk katan takımlardan olan Denizlispor zorlu günler geçiriyor. Önce Süper Lig'den ardından da 1.Lig'den düşen kulüp için kötü günler bitmiş değil. Adeta paraşütsüz şekilde 2.Lig ve 3.Lig'den de düşen takım kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Denizli'nin yerel basınından Gazete Şehir, A takım faaliyetlerinin durmasının söz konusu olduğunu yazdı.
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Bir zamanlar Süper Lig'in önemli renklerinden olan Denizlispor kabus gibi bir dönem yaşıyor.
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Arka arkaya gelen eksi puanlar takımı faaliyet gösteremez hale getirdi.
Denizlispor, lige katılma konusunda büyük sorunlar yaşayan Denizlispor'un A takım faaliyetleri durabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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