Napoli'nin Galatasaray'dan İstediği Ardı Arkası Kesilmeyen İstek Listesi Kabul Ediliyor

Galatasaray ve Napoli arasındaki görüşmeler iki tarafın da ısrarlı talepleri ile sürüyor. Galatasaray, Osimhen'i almak için tüm şartları zorlarken Napoli tarafı da bu isteğe karşın hem işi yokuşa sürüyor hem de her gün yeni taleplerle geliyor.

Napoli tarafının son isteklerine de onay veren Galatasaray artık bu transferi bitirmek istiyor.