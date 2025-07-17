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Napoli'nin Galatasaray'dan İstediği Ardı Arkası Kesilmeyen İstek Listesi Kabul Ediliyor

Napoli'nin Galatasaray'dan İstediği Ardı Arkası Kesilmeyen İstek Listesi Kabul Ediliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 13:33

Galatasaray ve Napoli arasındaki görüşmeler iki tarafın da ısrarlı talepleri ile sürüyor. Galatasaray, Osimhen'i almak için tüm şartları zorlarken Napoli tarafı da bu isteğe karşın hem işi yokuşa sürüyor hem de her gün yeni taleplerle geliyor.

Napoli tarafının son isteklerine de onay veren Galatasaray artık bu transferi bitirmek istiyor.

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Kiralık olarak geldiği Napoli'den yıllardır sarı kırmızılı formayı giyiyormuş gibi perfromans gösteren Osimhen'i almak için Galatasaray seferber oldu.

Kiralık olarak geldiği Napoli'den yıllardır sarı kırmızılı formayı giyiyormuş gibi perfromans gösteren Osimhen'i almak için Galatasaray seferber oldu.

75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini aktif etmek için tüm şartları zorladı ama Napoli tarafının istekleri ve ödeme konusundaki mutabakatsızlık transferi geciktirdi. 

Son olarak maddenin ortadan kalkmasıyla konu tamamen Napoli'nin insiyatifine kaldı, De Laurentiis de bu imkanı sonuna kadar kullanıyor.

Galatasaray sonu gelmez istek listesindeki son teklifleri de kabul etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray sonu gelmez istek listesindeki son teklifleri de kabul etmeye hazırlanıyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Napoli'den gelen '3 yıl İtalya'da bir takıma satamazsınız' maddesini kabul etti. 

Sonraki satıştan pay vermeyi de kabul eden sarı kırmızılılar bu payın ne kadar olacağı üzerine pazarlıklarını sürdürüyor. 

Peşin olarak verilecek rakam ise 40 milyon Euro olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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