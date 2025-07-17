Napoli'nin Galatasaray'dan İstediği Ardı Arkası Kesilmeyen İstek Listesi Kabul Ediliyor
Galatasaray ve Napoli arasındaki görüşmeler iki tarafın da ısrarlı talepleri ile sürüyor. Galatasaray, Osimhen'i almak için tüm şartları zorlarken Napoli tarafı da bu isteğe karşın hem işi yokuşa sürüyor hem de her gün yeni taleplerle geliyor.
Napoli tarafının son isteklerine de onay veren Galatasaray artık bu transferi bitirmek istiyor.
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Kiralık olarak geldiği Napoli'den yıllardır sarı kırmızılı formayı giyiyormuş gibi perfromans gösteren Osimhen'i almak için Galatasaray seferber oldu.
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Galatasaray sonu gelmez istek listesindeki son teklifleri de kabul etmeye hazırlanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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