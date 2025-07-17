Norveçli Kayakçı Audun Groenvold Yıldırım Çarpması Sonucu Vefat Etti
Norveç’in başarılı kros kayağı sporcusu ve 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nın bronz madalya sahibi Audun Groenvold, geçirdiği talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Groenvold’un, Norveç’te dağlık bir bölgede bulunduğu sırada yıldırım çarpmasına maruz kaldığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.
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Vancouver'de nokta koyduğu profesyonel sporculuğuna milli takım antrenörlüğü ve yorumcu olarak devam ediyordu.
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Aktarılan bilgiye göre Groenvold'a yıldırım gezi yaparken çarptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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