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Norveçli Kayakçı Audun Groenvold Yıldırım Çarpması Sonucu Vefat Etti

Norveçli Kayakçı Audun Groenvold Yıldırım Çarpması Sonucu Vefat Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 08:58

Norveç’in başarılı kros kayağı sporcusu ve 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nın bronz madalya sahibi Audun Groenvold, geçirdiği talihsiz bir kazada hayatını kaybetti. Groenvold’un, Norveç’te dağlık bir bölgede bulunduğu sırada yıldırım çarpmasına maruz kaldığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

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Vancouver'de nokta koyduğu profesyonel sporculuğuna milli takım antrenörlüğü ve yorumcu olarak devam ediyordu.

Vancouver'de nokta koyduğu profesyonel sporculuğuna milli takım antrenörlüğü ve yorumcu olarak devam ediyordu.

Kariyerine Norveç Alp disiplini milli takımında başlayan Groenvold, 1999’da Dünya Kupası iniş yarışında üçüncülük elde etti. Daha sonra serbest stil kayak ve kayak krosta yarışarak 2005 Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya, 2007’de ise genel kayak kros kupasını kazandı. En büyük başarısını ise 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda bronz madalya alarak yaşadı ve yarış kariyerini noktaladı.

Norveç Kayak Federasyonu, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden sporcunun vefatını resmi olarak duyurdu.

Aktarılan bilgiye göre Groenvold'a yıldırım gezi yaparken çarptı.

Aktarılan bilgiye göre Groenvold'a yıldırım gezi yaparken çarptı.

Yapılan açıklamada, 'Audun Groenvold’un ani ölüm haberini derin bir üzüntüyle karşıladık. Yakın zamanda çıktığı bir dağ kulübesi gezisi sırasında yıldırım çarpmasına maruz kaldı' denildi.

Yıldırım çarpmasının ardından hastaneye kaldırılan Groenvold, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve Salı gecesi yaşamını yitirdi. Norveç ve kış sporları camiasında büyük iz bırakan Groenvold’un ani ölümü ülkede derin üzüntü yarattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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