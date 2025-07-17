Norveçli Kayakçı Audun Groenvold Yıldırım Çarpması Sonucu Vefat Etti

Kariyerine Norveç Alp disiplini milli takımında başlayan Groenvold, 1999’da Dünya Kupası iniş yarışında üçüncülük elde etti. Daha sonra serbest stil kayak ve kayak krosta yarışarak 2005 Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya, 2007’de ise genel kayak kros kupasını kazandı. En büyük başarısını ise 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda bronz madalya alarak yaşadı ve yarış kariyerini noktaladı.

Norveç Kayak Federasyonu, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden sporcunun vefatını resmi olarak duyurdu.