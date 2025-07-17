Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu İçin Benfica'ya Takas Teklifi ile Gidiyor

Beşiktaş'ın bir süredir Kerem Aktürkoğlu ile yakından ilgilendiği söylenirken, bu transferin olumsuz sonuçlandığı bilgisi basın tarafından duyurulmuştu. Ancak Beşiktaş son bir hamle yapmaya daha hazırlanıyor. Orkun Kökçü de Kerem'i ikna etmeye çalışanlar arasında yer alıyor.