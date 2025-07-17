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Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu İçin Benfica'ya Takas Teklifi ile Gidiyor

Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu İçin Benfica'ya Takas Teklifi ile Gidiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 12:09

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden biri, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. A Milli Takım’ın yetenekli oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüp, transferde sürpriz bir adım atarak Portekiz temsilcisine iki futbolcusunu takasla önerdi. Gözler şimdi Benfica’nın vereceği yanıta çevrildi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberinde isimlere de yer verildi. 

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Benfica'dan yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Orkun'dan sonra bir milli yıldızı daha radarına aldı.

Benfica'dan yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Orkun'dan sonra bir milli yıldızı daha radarına aldı.

Beşiktaş'ın bir süredir Kerem Aktürkoğlu ile yakından ilgilendiği söylenirken, bu transferin olumsuz sonuçlandığı bilgisi basın tarafından duyurulmuştu. Ancak Beşiktaş son bir hamle yapmaya daha hazırlanıyor. Orkun Kökçü de Kerem'i ikna etmeye çalışanlar arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ın Kerem için bu kez takas teklifiyle Benfica'nın kapısını çalacak.

Beşiktaş'ın Kerem için bu kez takas teklifiyle Benfica'nın kapısını çalacak.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Benfica’ya Jean Onana ve Al Musrati’yi takas teklifi olarak sundu. Siyah-beyazlılar, her iki kanatta da görev yapabilen 26 yaşındaki milli oyuncuyu bu formülle kadrosuna katmayı planlıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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