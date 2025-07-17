Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu İçin Benfica'ya Takas Teklifi ile Gidiyor
Süper Lig’in güçlü ekiplerinden biri, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. A Milli Takım’ın yetenekli oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüp, transferde sürpriz bir adım atarak Portekiz temsilcisine iki futbolcusunu takasla önerdi. Gözler şimdi Benfica’nın vereceği yanıta çevrildi.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberinde isimlere de yer verildi.
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Benfica'dan yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Orkun'dan sonra bir milli yıldızı daha radarına aldı.
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Beşiktaş'ın Kerem için bu kez takas teklifiyle Benfica'nın kapısını çalacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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