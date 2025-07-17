Beşiktaş Geleceğini Duyurduğu Kyle Walker-Peters Transferinde Aileye Takıldı

Kyle Walker Peters’in Beşiktaş’a transfer süreci, ailesinin çekinceleri nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. İngiliz futbolcunun, ailesini Türkiye’ye taşınma konusunda henüz ikna edemediği ve bu nedenle kulüpten ek süre talep ettiği öğrenildi. Şimdiye kadar İngiltere dışında yaşamamış olan Peters ailesi, yurt dışına taşınma fikrine mesafeli yaklaşıyor. Eğer birkaç gün içinde bu konuda bir uzlaşma sağlanamazsa transferin tamamen iptal edilebileceği ifade ediliyor.