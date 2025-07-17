Beşiktaş Geleceğini Duyurduğu Kyle Walker-Peters Transferinde Aileye Takıldı
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Geleceği saate kadar duyurulan transfer bir anda iptal edildiği duyurulmuştu.
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Futbolcunun gelişinin ertelenmesine neden olan "Ailevi sebebin" aile engeli olduğu ortaya çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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heyirdir bolum
olum sen şaka mısın , akşam arkadaşında kalmaya mı geliyon ailen izin vermiyo , ailen izin vermiyo ne demek , aynı evde mi yaşıyosunuz, belli bi yaştan sonra... Devamını Gör