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Beşiktaş Geleceğini Duyurduğu Kyle Walker-Peters Transferinde Aileye Takıldı

Beşiktaş Geleceğini Duyurduğu Kyle Walker-Peters Transferinde Aileye Takıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2025 - 12:49

Beşiktaş, transferde önemli aşama kaydettiği ve İstanbul'a geleceği saate kadar duyurduğu Kyle Walker-Peters için daha sonra yaptığı açıklama ile gelişinin ertelendiğini duyurmuştu. Çeşitli söylentiler çıkan transfer süreci için futbolcusunun ailesinin sorun çıkardığı öğrenildi. 

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Geleceği saate kadar duyurulan transfer bir anda iptal edildiği duyurulmuştu.

Geleceği saate kadar duyurulan transfer bir anda iptal edildiği duyurulmuştu.

Southampton ile olan sözleşmesi sona eren İngiliz sağ bek Kyle Walker Peters’in dün akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyordu. Ancak kulüpten öğle saatlerinde yapılan duyuruda, “Prensip anlaşmasına vardığımız ve saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması planlanan Kyle Walker Peters’in İstanbul’a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir” açıklamasına yer verildi.

Futbolcunun gelişinin ertelenmesine neden olan "Ailevi sebebin" aile engeli olduğu ortaya çıktı.

Futbolcunun gelişinin ertelenmesine neden olan "Ailevi sebebin" aile engeli olduğu ortaya çıktı.

Kyle Walker Peters’in Beşiktaş’a transfer süreci, ailesinin çekinceleri nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. İngiliz futbolcunun, ailesini Türkiye’ye taşınma konusunda henüz ikna edemediği ve bu nedenle kulüpten ek süre talep ettiği öğrenildi. Şimdiye kadar İngiltere dışında yaşamamış olan Peters ailesi, yurt dışına taşınma fikrine mesafeli yaklaşıyor. Eğer birkaç gün içinde bu konuda bir uzlaşma sağlanamazsa transferin tamamen iptal edilebileceği ifade ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Emre Keskin

heyirdir bolum

bolkepce

olum sen şaka mısın , akşam arkadaşında kalmaya mı geliyon ailen izin vermiyo , ailen izin vermiyo ne demek , aynı evde mi yaşıyosunuz, belli bi yaştan sonra... Devamını Gör