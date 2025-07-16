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Fenerbahçe'de Mourinho'nun Jhon Duran'la İlgili Söylediği İddia Edilen Sözlere Yalanlama Geldi

Fenerbahçe'de Mourinho'nun Jhon Duran'la İlgili Söylediği İddia Edilen Sözlere Yalanlama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2025 - 19:31

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz’de sürdürürken yeni transfer Jhon Duran ve teknik direktör Jose Mourinho hakkındaki iddialar gündeme oturdu. İspanyol basınında yer alan haberlerde kulüp içi gelişmelere dair çeşitli spekülasyonlar ortaya atılırken, sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

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İspanyol basınında yer aldığı iddia edilen Jhon Duran haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

İspanyol basınında yer aldığı iddia edilen Jhon Duran haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

İspanyol basınından Marca, Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran’ın Portekiz kampına zamanında katılmadığını ve teknik direktör Jose Mourinho’nun bu duruma tepki gösterdiğini öne sürdü. Ancak sarı-lacivertli kulüp, yaptığı resmi açıklamayla bu iddiaları yalanladı ve gündeme yansıyan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemeniciler'in sosyal medya hesabından konu hakkında şu açıklamayı yaptı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemeniciler'in sosyal medya hesabından konu hakkında şu açıklamayı yaptı.

Alper Yemeniciler, X'te yaptığı paylaşımda, 'Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz’e ulaşmıştır.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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