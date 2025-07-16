Fenerbahçe'de Mourinho'nun Jhon Duran'la İlgili Söylediği İddia Edilen Sözlere Yalanlama Geldi

Alper Yemeniciler, X'te yaptığı paylaşımda, 'Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz’e ulaşmıştır.' ifadelerini kullandı.