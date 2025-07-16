Fenerbahçe'de Mourinho'nun Jhon Duran'la İlgili Söylediği İddia Edilen Sözlere Yalanlama Geldi
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz’de sürdürürken yeni transfer Jhon Duran ve teknik direktör Jose Mourinho hakkındaki iddialar gündeme oturdu. İspanyol basınında yer alan haberlerde kulüp içi gelişmelere dair çeşitli spekülasyonlar ortaya atılırken, sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.
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İspanyol basınında yer aldığı iddia edilen Jhon Duran haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Fenerbahçe Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemeniciler'in sosyal medya hesabından konu hakkında şu açıklamayı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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