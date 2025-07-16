Inter Başkanı Marotta, “Galatasaray'dan Hakan İçin Teklif Gelmedi” Açıklaması Yaptı
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, gözler bir yandan da milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’na çevrildi. Victor Osimhen için tüm imkanlarını seferber eden sarı-kırmızılı ekipte, Hakan Çalhanoğlu'nun olası transferi de gündemin ilk sıralarında yer alıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadro dışı kalan ve Lautaro Martinez’le tartışma yaşadığı öne sürülen Çalhanoğlu hakkında İtalyan basınından dikkat çekici bir iddia geldi.
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki kötü performansın ardından Lautaro, Hakan ve kulüp başkanı Marotta karşı karşıya gelmişti.
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Inter Başkanı Marotta, hem teklif süreci hem de Hakan'ın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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