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Inter Başkanı Marotta, “Galatasaray'dan Hakan İçin Teklif Gelmedi” Açıklaması Yaptı

Inter Başkanı Marotta, “Galatasaray'dan Hakan İçin Teklif Gelmedi” Açıklaması Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2025 - 17:42

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, gözler bir yandan da milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’na çevrildi. Victor Osimhen için tüm imkanlarını seferber eden sarı-kırmızılı ekipte, Hakan Çalhanoğlu'nun olası transferi de gündemin ilk sıralarında yer alıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadro dışı kalan ve Lautaro Martinez’le tartışma yaşadığı öne sürülen Çalhanoğlu hakkında İtalyan basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki kötü performansın ardından Lautaro, Hakan ve kulüp başkanı Marotta karşı karşıya gelmişti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki kötü performansın ardından Lautaro, Hakan ve kulüp başkanı Marotta karşı karşıya gelmişti.

Hakan'ı hedef alan açıklamaların ardından Hakan da Inter'deki geleceği ile ilgili bir mesaj yayınlamış ve hakkındaki suçlamalara yanıt vermişti. 

Hakan'ın Galatasaray'a geleceği söylentileri artmasına rağmen Osimhen transferinin bir türlü sonuçlanmaması diğer hamleleri de hayli geciktirdi.

Inter Başkanı Marotta, hem teklif süreci hem de Hakan'ın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Inter Başkanı Marotta, hem teklif süreci hem de Hakan'ın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Marotta, 'Galatasaray'dan bizi arayan olmadı. Herhangi bir transfer görüşmesi yapmadık. İtalya ve Türk basınında çıkan haberleri ben de takip ettim ama resmi bir teklif gelmedi' dedi. Hakan'ın durumuyla ilgili de konuşan İtalyan başkan, 'Hakan bizim futbolcumuz, kampa katılacak' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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