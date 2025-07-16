Inter Başkanı Marotta, “Galatasaray'dan Hakan İçin Teklif Gelmedi” Açıklaması Yaptı

Marotta, 'Galatasaray'dan bizi arayan olmadı. Herhangi bir transfer görüşmesi yapmadık. İtalya ve Türk basınında çıkan haberleri ben de takip ettim ama resmi bir teklif gelmedi' dedi. Hakan'ın durumuyla ilgili de konuşan İtalyan başkan, 'Hakan bizim futbolcumuz, kampa katılacak' açıklaması yaptı.