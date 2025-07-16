onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş , Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Mourinho'nun Süre Vermediği İrfan Can Kahveci, Beşiktaş ile Görüşüyor

Fenerbahçe'de Mourinho'nun Süre Vermediği İrfan Can Kahveci, Beşiktaş ile Görüşüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2025 - 12:44

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, geçtiğimiz yıl Jose Mourinho yönetiminde beklediği forma şansını bulamayan İrfan Can Kahveci’nin takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, teknik direktör değişikliği sonrası yedek kulübesine mahkûm kaldığı ve maç başına sürelerinin ciddi oranda azaldığı bilinen İrfan ayrılabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsmail Kartal'la geçirdiği iyi sezonun ardından Mourinho ile süre almakta zorlanan İrfan Can Kahveci bu durumdan memnun değil.

İsmail Kartal'la geçirdiği iyi sezonun ardından Mourinho ile süre almakta zorlanan İrfan Can Kahveci bu durumdan memnun değil.

Geçtiğimiz sezon 42 maçın 28'inde yedek kulübesinden oyuna giren İrfan Can Kahveci'nin ortalama dakikası ise yalnızca 34 oldu. Daha fazla forma giymek isteyen İrfan, ayrılma ihtimalini göz ardı etmiyor. Milli oyuncunun görüşmeler yaptığı da iddia ediliyor.

Gazeteci Gökhan Dinç ise önemli bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı. Dinç'e göre İrfan, Beşiktaş'la ilk görüşmeyi yaptı.

Gazeteci Gökhan Dinç ise önemli bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı. Dinç'e göre İrfan, Beşiktaş'la ilk görüşmeyi yaptı.

Gökhan Dinç, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen İrfan Can ile Beşiktaş'ın ilgilendiği ve iki tarafın ilk görüşmeyi de gerçekleştirdiğini iddia etti. İrfan Can'ın anlaşmaya olumlu baktığı görüşme için Mourinho'nun takımda görmek istemediği oyuncularla ilgili son raporu bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın