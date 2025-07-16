Fenerbahçe'de Mourinho'nun Süre Vermediği İrfan Can Kahveci, Beşiktaş ile Görüşüyor
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, geçtiğimiz yıl Jose Mourinho yönetiminde beklediği forma şansını bulamayan İrfan Can Kahveci’nin takımdan ayrılabileceği iddiaları gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, teknik direktör değişikliği sonrası yedek kulübesine mahkûm kaldığı ve maç başına sürelerinin ciddi oranda azaldığı bilinen İrfan ayrılabilir.
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İsmail Kartal'la geçirdiği iyi sezonun ardından Mourinho ile süre almakta zorlanan İrfan Can Kahveci bu durumdan memnun değil.
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Gazeteci Gökhan Dinç ise önemli bir iddiayı kamuoyuyla paylaştı. Dinç'e göre İrfan, Beşiktaş'la ilk görüşmeyi yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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