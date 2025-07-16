Fenerbahçe'de Mourinho'nun Süre Vermediği İrfan Can Kahveci, Beşiktaş ile Görüşüyor

Gökhan Dinç, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen İrfan Can ile Beşiktaş'ın ilgilendiği ve iki tarafın ilk görüşmeyi de gerçekleştirdiğini iddia etti. İrfan Can'ın anlaşmaya olumlu baktığı görüşme için Mourinho'nun takımda görmek istemediği oyuncularla ilgili son raporu bekleniyor.