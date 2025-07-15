Galatasaray’ın Kaleci Transferi: “Osimhen’den Önce Açıklanacak” İddiası

Yakup Çınar ayrıca, “Galatasaray'ın son 10 gündür üzerinde çalıştığı kaleci adayı Ederson. Bana göre Ederson kaleci adayları içinde 1. sırada. Ama oyuncuya Suudi Arabistan liginden 25 milyon euro'luk bir teklif var. Ama ailesi ve kendisi Arabistan'a gitmeye çok sıcak bakmıyor. Galatasaray'dan istediği 15 milyon euro. Galatasaray bu transferi 8-10 milyon bandında bitireceğini düşünüyor.” ifadelerini de kullandı.