Galatasaray’ın Kaleci Transferi: “Osimhen’den Önce Açıklanacak” İddiası
Üst üste 3 sezon şampiyon olan Galatasaray’da tüm gözler Osimhen transferine çevrilmişken kaleci transferi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Yakup Çınar, “Yeni Açık” isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamada Galatasaray’ın kaleci transferini bitirdiğini ve Osimhen’den önce transfer açıklaması yapacağını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’ın kalesini 14 yıl boyunca koruyan Fernando Muslera sezonun tamamlanmasıyla birlikte Sarı-kırmızılı ekibe veda etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Yöneticiler kaleci transferinin bittiğini ve Osimhen’den önce açıklanacağını söylüyor”
Galatasaray’ın anlaştığı kaleci Ederson mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın