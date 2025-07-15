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Galatasaray’ın Kaleci Transferi: “Osimhen’den Önce Açıklanacak” İddiası

Galatasaray’ın Kaleci Transferi: “Osimhen’den Önce Açıklanacak” İddiası

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.07.2025 - 22:00

Üst üste 3 sezon şampiyon olan Galatasaray’da tüm gözler Osimhen transferine çevrilmişken kaleci transferi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 

Gazeteci Yakup Çınar, “Yeni Açık” isimli YouTube kanalında yaptığı açıklamada Galatasaray’ın kaleci transferini bitirdiğini ve Osimhen’den önce transfer açıklaması yapacağını iddia etti.

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Galatasaray’ın kalesini 14 yıl boyunca koruyan Fernando Muslera sezonun tamamlanmasıyla birlikte Sarı-kırmızılı ekibe veda etmişti.

Galatasaray’ın kalesini 14 yıl boyunca koruyan Fernando Muslera sezonun tamamlanmasıyla birlikte Sarı-kırmızılı ekibe veda etmişti.

Galatasaray’da transferin 1 numaralı konusu Osimhen olurken, kaleci transferinde kimin tercih edileceği de merak ediliyordu. 

Süper golcü Osimhen için kulübü Napoli’yi ikna etmeye çalışan Galatasaray’ın, gizli bir operasyonla kaleci transferini de tamamladığı iddia edildi.

“Yöneticiler kaleci transferinin bittiğini ve Osimhen’den önce açıklanacağını söylüyor”

“Yöneticiler kaleci transferinin bittiğini ve Osimhen’den önce açıklanacağını söylüyor”

Gazeteci Yakup Çınar, “Yeni Açık” isimli YouTube kanalında Galatasaray yönetiminden aldığı bilgiyi paylaştı. Çınar’a göre Galatasaray kaleci transferini bitirdi ancak süreç zarar görmesin diye isim açıklanmıyor.

Galatasaray’ın, Osimhen’den önce kaleci transferini duyurucağı da programda yer aldı.

Galatasaray’ın anlaştığı kaleci Ederson mu?

Galatasaray’ın anlaştığı kaleci Ederson mu?

Yakup Çınar ayrıca, “Galatasaray'ın son 10 gündür üzerinde çalıştığı kaleci adayı Ederson. Bana göre Ederson kaleci adayları içinde 1. sırada. Ama oyuncuya Suudi Arabistan liginden 25 milyon euro'luk bir teklif var. Ama ailesi ve kendisi Arabistan'a gitmeye çok sıcak bakmıyor. Galatasaray'dan istediği 15 milyon euro. Galatasaray bu transferi 8-10 milyon bandında bitireceğini düşünüyor.” ifadelerini de kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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