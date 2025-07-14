Lamine Yamal Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak: Doğum Gününde Cüce Bireyleri Çalıştırmış!
Barcelona’nın 18 yaşına giren dünyaca ünlü İspanyol yıldızı Lamine Yamal’ın başı doğum günü kutlaması sonrası belaya girdi. Doğum günü partisinde eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştırdığı gerekçesiyle Lamine Yamal hakkında İspanya İskelet Displazileri Derneği tarafından yasal işlem başlatılacağı açıklandı.
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Barcelona’nın dünya futboluna sunduğu son yıldız Lamine Yamal’ın başı belada!
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Dernek başkanı Carolina Puente şu açıklamaları yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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