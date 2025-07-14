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Lamine Yamal Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak: Doğum Gününde Cüce Bireyleri Çalıştırmış!

Lamine Yamal Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak: Doğum Gününde Cüce Bireyleri Çalıştırmış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.07.2025 - 13:52

Barcelona’nın 18 yaşına giren dünyaca ünlü İspanyol yıldızı Lamine Yamal’ın başı doğum günü kutlaması sonrası belaya girdi. Doğum günü partisinde eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştırdığı gerekçesiyle Lamine Yamal hakkında İspanya İskelet Displazileri Derneği tarafından yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

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Barcelona’nın dünya futboluna sunduğu son yıldız Lamine Yamal’ın başı belada!

Barcelona’nın dünya futboluna sunduğu son yıldız Lamine Yamal’ın başı belada!

13 Temmuz'da 18 yaşına giren Yamal, düzenlediği doğum günü partisinde eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştırdı.

Doğum günü partisinde eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştırdığı gerekçesiyle Lamine Yamal hakkında İspanya İskelet Displazileri Derneği tarafından yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

ADEE, Yamal’ın davranışını ‘kabul edilemez’ diye niteledi ve hem hukuki hem de toplumsal düzeyde harekete geçeceğini açıkladı. Ayrıca dernek bu tür davranışların ‘stereotipleri pekiştirdiğini, ayrımcılığı körüklediğini ve bütün engelli bireylerin imajını ve hakkını zedelediğini’ belirtti.

Engelli bireylerin insan onurunu korumayı misyon edinen ADEE, resmi internet sitesindeki açıklamasında Yamal’a tepki gösterdi.

Dernek başkanı Carolina Puente şu açıklamaları yaptı:

Dernek başkanı Carolina Puente şu açıklamaları yaptı:

”21’inci yüzyılda cüceliğe sahip bireylerin hala özel partilerde eğlence unsuru diye kullanılması kabul edilemez. Bu tür olaylara Lamine Yamal gibi kamuoyunun tanıdığı kişilerin dahil olması durumu daha da vahim hale getiriyor. Topluluğumuzun onuru ve hakları, hiçbir koşulda kimse için bir eğlence aracı olamaz.

Toplumsal etkisi yüksek kişiler bu tür olaylara katıldığında zarar iyice büyür, çünkü özellikle gençlere, ayrımcılığın kabul edilebilir olduğu mesajını verir. Farklılığın nesneleştirilmesini ortadan kaldırmalı ve insanları saygı ve eşitlik temelinde eğitmeliyiz.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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