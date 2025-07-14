Lamine Yamal Hakkında Yasal İşlem Başlatılacak: Doğum Gününde Cüce Bireyleri Çalıştırmış!

”21’inci yüzyılda cüceliğe sahip bireylerin hala özel partilerde eğlence unsuru diye kullanılması kabul edilemez. Bu tür olaylara Lamine Yamal gibi kamuoyunun tanıdığı kişilerin dahil olması durumu daha da vahim hale getiriyor. Topluluğumuzun onuru ve hakları, hiçbir koşulda kimse için bir eğlence aracı olamaz.

Toplumsal etkisi yüksek kişiler bu tür olaylara katıldığında zarar iyice büyür, çünkü özellikle gençlere, ayrımcılığın kabul edilebilir olduğu mesajını verir. Farklılığın nesneleştirilmesini ortadan kaldırmalı ve insanları saygı ve eşitlik temelinde eğitmeliyiz.”