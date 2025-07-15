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Osimhen Transferinde Kriz: Dünya Devi İddiası ve Napoli Başkanının Skandal Sözleri!

Osimhen Transferinde Kriz: Dünya Devi İddiası ve Napoli Başkanının Skandal Sözleri!

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.07.2025 - 17:17

Galatasaray’ın bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen ile PSG’nin de ilgilendiği iddia edildi.

Gazeteci Uğur Karakullukçu ise Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in, Galatasaraylı yöneticileri için küfürlü kelimeler kullandığını iddia etti. 

İşte gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin rekor transferi olacak Osimhen transferinde son gelişmeler…

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Dünya futbolunun sayılı golcülerinden Victor Osimhen geçen sene kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olmuştu.

Dünya futbolunun sayılı golcülerinden Victor Osimhen geçen sene kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olmuştu.

Osimhen’i ikna eden Galatasaray, Napoli ile bonservis sorununu ise çözemedi. Galatasaray’ın, 75 milyon euro değerindeki serbest kalma maddesini karşılayacağını taahhüd etmesine rağmen Napoli’nin istekleri transferi zora sokuyor.

Napoli’nin son olarak Osimhen’in sonraki satışından pay ve 3 yıl boyunca İtalya takımlarına satılmamasını da sözleşmeye eklemek istediği iddia edildi.

Napoli Başkanı, Galatasaraylı yöneticiler için küfür etti iddiası.

Napoli Başkanı, Galatasaraylı yöneticiler için küfür etti iddiası.

Gazeteci Uğur Karakullukçu ise YouTube üzerinden yaptığı yayında Napoli’nin başkanı Aurelio De Laurentiis’in, Galatasaraylı yöneticiler için, “Söyleyin o adamlara satmıyorum Osimhen’i. S…. gitsinler” dediğini iddia etti.

Uğur Karakullukçu’nun iddiası 👇

Osimhen’in transferi için son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’nin de devreye girebileceği iddia edildi.

Osimhen’in transferi için son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’nin de devreye girebileceği iddia edildi.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, PSG’nin stratejik danışmanı Luis Campos'un 9 numara arayışında olduğu yazdı. Haberde, Campos'un Osimhen'in çevresiyle yakın temasta olduğu ve Galatasaray ile yaşanan süreci takip ettiği ifade edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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