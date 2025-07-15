Osimhen Transferinde Kriz: Dünya Devi İddiası ve Napoli Başkanının Skandal Sözleri!
Galatasaray’ın bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen ile PSG’nin de ilgilendiği iddia edildi.
Gazeteci Uğur Karakullukçu ise Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in, Galatasaraylı yöneticileri için küfürlü kelimeler kullandığını iddia etti.
İşte gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin rekor transferi olacak Osimhen transferinde son gelişmeler…
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Dünya futbolunun sayılı golcülerinden Victor Osimhen geçen sene kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’ın şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olmuştu.
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Napoli Başkanı, Galatasaraylı yöneticiler için küfür etti iddiası.
Uğur Karakullukçu’nun iddiası 👇
Osimhen’in transferi için son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’nin de devreye girebileceği iddia edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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