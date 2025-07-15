Osimhen Transferinde Kriz: Dünya Devi İddiası ve Napoli Başkanının Skandal Sözleri!

Galatasaray’ın bonservisini almak için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen ile PSG’nin de ilgilendiği iddia edildi.

Gazeteci Uğur Karakullukçu ise Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in, Galatasaraylı yöneticileri için küfürlü kelimeler kullandığını iddia etti.

İşte gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin rekor transferi olacak Osimhen transferinde son gelişmeler…