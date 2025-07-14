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Hull City Taraftarları İstanbul’un Tarihiyle Büyülendi

Hull City Taraftarları İstanbul’un Tarihiyle Büyülendi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.07.2025 - 21:54

Hull City’nin Türkiye kampı kapsamında İstanbul’a gelen 100’e yakın İngiliz taraftar, bugün şehrin en önemli tarihi noktalarını gezdi. Sultanahmet Camii ve Ayasofya’da başlayan turda taraftarlar, İstanbul’un kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. 

Rehber eşliğinde yapılan gezide bol bol fotoğraf çeken futbolseverler, İstanbul’un büyüleyici atmosferinde keyifli anlar yaşadı.

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Hull City taraftarları İstanbul'da!

Hull City taraftarları İstanbul'da!

100'e yakın İngiliz taraftar, Hull City’nin Türkiye kampı kapsamında İstanbul'a geldi. İstanbul'un tarihi noktalarını gezen taraftarlar, şehrin en turistik yerleri olan Sultanahmet Camii ve Ayasofya’da turlarına başladı. Tarihi turda taraftarlar, İstanbul’un kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı elde etti.

Rehber eşliğinde düzenlenen gezide keyifli anlar yaşandı.

Rehber eşliğinde düzenlenen gezide keyifli anlar yaşandı.

Futbolseverler, İstanbul’un büyüleyici atmosferinin tadını çıkardı. Rehber eşliğinde İstanbul'un tarihini öğrenen, keyifli anlar yaşayıp bol bol anı biriktiren turistler İstanbul'dan memnun ayrıldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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