Hull City Taraftarları İstanbul’un Tarihiyle Büyülendi
Hull City’nin Türkiye kampı kapsamında İstanbul’a gelen 100’e yakın İngiliz taraftar, bugün şehrin en önemli tarihi noktalarını gezdi. Sultanahmet Camii ve Ayasofya’da başlayan turda taraftarlar, İstanbul’un kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.
Rehber eşliğinde yapılan gezide bol bol fotoğraf çeken futbolseverler, İstanbul’un büyüleyici atmosferinde keyifli anlar yaşadı.
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Hull City taraftarları İstanbul'da!
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Rehber eşliğinde düzenlenen gezide keyifli anlar yaşandı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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