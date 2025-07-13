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Yeni Formatıyla Düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Chelsea Kazandı

Yeni Formatıyla Düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Chelsea Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.07.2025 - 00:14

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, zorlu rakibi OSGYI’yi mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Yoğun mücadele ve yüksek tempoda geçen karşılaşmada, Chelsea’nin üstün performansı galibiyeti getirdi. Bu zaferle İngiliz ekibi, dünya çapındaki prestijli turnuvada önemli bir başarıya imza atarken, taraftarlarını da büyük bir sevinç yaşattı.

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FIFA Kulüpler Dünya Kpası'nın yeni formatında ilk kazanan Chelsea oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kpası'nın yeni formatında ilk kazanan Chelsea oldu.

Cole Palmer'ın yıldızlaştığı maçta Chelsea beklenin aksine PSG'ye şans tanımadı ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Chelsea'de Cole Palmer iki gol ve bir asistle kupaya damga vurdu.

Chelsea net skorla tartışmalara nokta koydu.

Chelsea net skorla tartışmalara nokta koydu.

İngiltere'nin zaman zaman eleştirilen takımlarından olan Chelsea , Palmer'ın 22 ve 30.dakikada attığı gollerle derin bir nefes alırken, Chelsea son darbeyi de 43'e Joao Pedro ile vurdu. 

Bu sonuçla Chelsea ilk kez düzenlenen bu formatta kupayı kazanan ilk takım oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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