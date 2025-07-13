Yeni Formatıyla Düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Chelsea Kazandı

İngiltere'nin zaman zaman eleştirilen takımlarından olan Chelsea , Palmer'ın 22 ve 30.dakikada attığı gollerle derin bir nefes alırken, Chelsea son darbeyi de 43'e Joao Pedro ile vurdu.

Bu sonuçla Chelsea ilk kez düzenlenen bu formatta kupayı kazanan ilk takım oldu.