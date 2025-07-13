Yeni Formatıyla Düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı Chelsea Kazandı
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, zorlu rakibi OSGYI’yi mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Yoğun mücadele ve yüksek tempoda geçen karşılaşmada, Chelsea’nin üstün performansı galibiyeti getirdi. Bu zaferle İngiliz ekibi, dünya çapındaki prestijli turnuvada önemli bir başarıya imza atarken, taraftarlarını da büyük bir sevinç yaşattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FIFA Kulüpler Dünya Kpası'nın yeni formatında ilk kazanan Chelsea oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chelsea net skorla tartışmalara nokta koydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın