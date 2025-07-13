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Filenin Sultanları'nın Kabus Gibi Hollanda Etabı Sırbistan Mağlubiyetiyle Bitti

Filenin Sultanları'nın Kabus Gibi Hollanda Etabı Sırbistan Mağlubiyetiyle Bitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2025 - 22:51

Filenin Sultanları, Çin ve Türkiye etabından sonra Hollanda etabıyla yoluna devam etti. Ancak burada dört maçın üçünü kaybeden milliler büyük bir şok yaşadı. 

İlk maçta Hollanda'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları daha sonra Çekya'ya 3-1, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. 

Son maçta ise Sırbistan'a karşı milliler ağır bir yenilgi aldı.

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Hollanda etabına galibiyetle başlayan milliler daha sonra kabus gibi üç maçlık bir döneme girdi.

Hollanda etabına galibiyetle başlayan milliler daha sonra kabus gibi üç maçlık bir döneme girdi.

İlk maçta Hollanda'yı 3-0 yenerek büyük moralle başlayan milliler Çekya, İtalya ve Sırbistan'a kaybetti. 

Son Sırbistan maçında etkisiz bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları sahadan 3-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrıldı. 

Set sonuçları şu şekilde oldu:

1. Set Sonucu: 18-25

2. Set Sonucu: 20-25

3. Set Sonucu: 18-25

Dört mağlubiyetle sıralamadaki yerimizi bekliyoruz.

Dört mağlubiyetle sıralamadaki yerimizi bekliyoruz.

İlk 8'e girerek finallere gitmeyi daha önce garantileyen Türkiye, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.

Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve rakibi yarın oynanacak Çin-ABD maçından sonra belli olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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