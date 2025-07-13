Filenin Sultanları'nın Kabus Gibi Hollanda Etabı Sırbistan Mağlubiyetiyle Bitti
Filenin Sultanları, Çin ve Türkiye etabından sonra Hollanda etabıyla yoluna devam etti. Ancak burada dört maçın üçünü kaybeden milliler büyük bir şok yaşadı.
İlk maçta Hollanda'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları daha sonra Çekya'ya 3-1, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.
Son maçta ise Sırbistan'a karşı milliler ağır bir yenilgi aldı.
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Hollanda etabına galibiyetle başlayan milliler daha sonra kabus gibi üç maçlık bir döneme girdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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