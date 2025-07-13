Filenin Sultanları'nın Kabus Gibi Hollanda Etabı Sırbistan Mağlubiyetiyle Bitti

Filenin Sultanları, Çin ve Türkiye etabından sonra Hollanda etabıyla yoluna devam etti. Ancak burada dört maçın üçünü kaybeden milliler büyük bir şok yaşadı.

İlk maçta Hollanda'yı 3-0 yenen Filenin Sultanları daha sonra Çekya'ya 3-1, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

Son maçta ise Sırbistan'a karşı milliler ağır bir yenilgi aldı.