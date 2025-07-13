Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün Gelişiyle 10 Numarayı Bırakan Keny Arroyo'dan Yıldıran 11 Numara Paylaşımı
Beşiktaş'ta hızlı bir şekilde gelişen ve sonuçlanan Orkun Kökçü transferi herkes gibi Keny Arroyo'yu da şaşırttı. Orkun'un 10 numarayı almasıyla Keny Arroyo'nun da numarası değişti.
Arroyo ise gün boyu yeni numarası için paylaşımlar yaptı. Kullanıcılar en sonunda 'Galiba 11 numara giyeceksin, tamam anladık' cevapları vermeye başladı.
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Keny Arroyo, geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılmış ve 10 numarayı almıştı.
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İlk paylaşım Neymar'la geldi.
Ama bu paylaşım Arroyo'yu kesmedi, Arroyo 11 numaralı paylaşımlarına devam etti.
Son paylaşım ise Romario oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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