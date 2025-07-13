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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün Gelişiyle 10 Numarayı Bırakan Keny Arroyo'dan Yıldıran 11 Numara Paylaşımı

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün Gelişiyle 10 Numarayı Bırakan Keny Arroyo'dan Yıldıran 11 Numara Paylaşımı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.07.2025 - 19:36

Beşiktaş'ta hızlı bir şekilde gelişen ve sonuçlanan Orkun Kökçü transferi herkes gibi Keny Arroyo'yu da şaşırttı. Orkun'un 10 numarayı almasıyla Keny Arroyo'nun da numarası değişti. 

Arroyo ise gün boyu yeni numarası için paylaşımlar yaptı. Kullanıcılar en sonunda 'Galiba 11 numara giyeceksin, tamam anladık' cevapları vermeye başladı.

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Keny Arroyo, geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılmış ve 10 numarayı almıştı.

Keny Arroyo, geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılmış ve 10 numarayı almıştı.

Keny Arroyo'nun performansı tartışılsa da Beşiktaş'ın ona yaptığı yatırım sebebiyle halen ondan çok şey bekleniyor.

Orkun Kökçü'nün gelişiyle numarası değişen Arroyo'nun gün boyu 11 numaralı paylaşımları taraftarın dikkatini çekmeyecek gibi değildi.

İlk paylaşım Neymar'la geldi.

İlk paylaşım Neymar'la geldi.

Keny Arroyo, 11 numaralı paylaşımlarına Neymar'la başladı ve aynı zamanda Neymar'ın formasındaki 11 yazan kısmı Instagram'da profil fotoğrafı yaptı.

Ama bu paylaşım Arroyo'yu kesmedi, Arroyo 11 numaralı paylaşımlarına devam etti.

Ama bu paylaşım Arroyo'yu kesmedi, Arroyo 11 numaralı paylaşımlarına devam etti.

Birçok 11 numaralı yıldızı tek tek ya da kolaj şeklinde paylaşan Arroyo'nun paylaşımları sosyal medyada da dikkat çekti ve yorumlar geldi.

Son paylaşım ise Romario oldu.

Son paylaşım ise Romario oldu.

Romario paylaşımı yapıp maça çıkan Keny Arroyo, Admira ile oynanan hazırlık maçında 11 numarayı giydi. Sosyal medyada da yorumlar gelmeye devam etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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