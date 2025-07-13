Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün Gelişiyle 10 Numarayı Bırakan Keny Arroyo'dan Yıldıran 11 Numara Paylaşımı

Beşiktaş'ta hızlı bir şekilde gelişen ve sonuçlanan Orkun Kökçü transferi herkes gibi Keny Arroyo'yu da şaşırttı. Orkun'un 10 numarayı almasıyla Keny Arroyo'nun da numarası değişti.

Arroyo ise gün boyu yeni numarası için paylaşımlar yaptı. Kullanıcılar en sonunda 'Galiba 11 numara giyeceksin, tamam anladık' cevapları vermeye başladı.