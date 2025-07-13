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Alkollü Sürücü İlkan Karaman’ın Ölümüne Neden Olmuştu: 5 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Aldı

Alkollü Sürücü İlkan Karaman’ın Ölümüne Neden Olmuştu: 5 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.07.2025 - 14:03

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla’nın Datça ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Emre Ali Önder’in alkollü şekilde kullandığı aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti.

Karaman’ın ölümüne neden olan Emre Ali Önder, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Türkiye’de birçok kulüpte forma giyen ve milli takıma kadar yükselen 34 yaşındaki İlkan Karaman, geçtiğimiz yılın eylül ayındaki kazada hayatını kaybetmişti.

Türkiye’de birçok kulüpte forma giyen ve milli takıma kadar yükselen 34 yaşındaki İlkan Karaman, geçtiğimiz yılın eylül ayındaki kazada hayatını kaybetmişti.

8 Eylül 2024’te yeni taşındığı Datça’da saat 02.30 sıralarında bir akaryakıt istasyonunun önünden yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı.

Emre Ali Önder alkollü şekilde araç kullandığını itiraf etmişti.

Emre Ali Önder alkollü şekilde araç kullandığını itiraf etmişti.

Emre Ali Önder, savcılıktaki ifadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirtip, 'Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi'ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm' dedi.

Emre Ali Önder 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emre Ali Önder 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu sanık Emre Ali Önder'in yargılanmasına görülen ikinci duruşmayla devam edildi. 

Duruşmaya İlkan Karaman ve Emre Ali Önder'in avukatları ile yakınları katıldı. Tarafların son sözlerinin sorulmasının ardından kararını veren mahkeme heyeti, sanık Önder'e 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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