Alkollü Sürücü İlkan Karaman’ın Ölümüne Neden Olmuştu: 5 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Aldı
Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla’nın Datça ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Emre Ali Önder’in alkollü şekilde kullandığı aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti.
Karaman’ın ölümüne neden olan Emre Ali Önder, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Türkiye’de birçok kulüpte forma giyen ve milli takıma kadar yükselen 34 yaşındaki İlkan Karaman, geçtiğimiz yılın eylül ayındaki kazada hayatını kaybetmişti.
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Emre Ali Önder alkollü şekilde araç kullandığını itiraf etmişti.
Emre Ali Önder 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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