Basketbolcu İlkan Karaman’ın Hayatını Kaybettiği Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Basketbolcu İlkan Karaman’ın Hayatını Kaybettiği Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eski milli basketbolu İlkan Karaman, Muğla’nın Datça ilçesinde 2024’ün Eylül ayında bir aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti. İlkan Karaman’ı hayattan kopartan aracın sürücüsü Emre Ali Önder tutuklanmış ancak davanın ikinci duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzerine serbest kalmıştı. Sosyal medyada gündem olan karar sonrasında Emre Ali Önder için yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Öte yandan eski basketbolcu İlkan Karaman’ın hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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34 yaşındaki eski basketbolcu İlkan Karaman, yaşadığı Muğla’nın Datça ilçesinde Emre Ali Önder’in alkollü şekilde kullandığı aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti.
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Önder, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Emre Ali Önder davanın ikinci duruşmasında tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlanmıştı.
Sosyal medyada tepki çeken mahkemenin kararı sonrasında savcılık karara itiraz etmiş ve Emre Ali Önder hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı.
Öte yandan İlkan Karaman’ın hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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