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İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Emre Ali Önder Hakkında Yakalama Çıkarıldı

İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Emre Ali Önder Hakkında Yakalama Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.01.2025 - 15:04 Son Güncelleme: 14.01.2025 - 15:15

Muğla’nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde gece saatlerinde eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a çarparak ölümüne neden olan sürücünün Datça Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmasında cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti. İtiraz karşılık buldu, İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan Emre Ali Önder hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasının ardından Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma yapıldı.

Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "Bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasının ardından Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşma yapıldı.

Önder, savunmasında yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Önder, savunmasında yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı konulması ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. Yapılan itirazlar ve sosyal medyadaki tepkiler karşılık buldu. İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan Emre Ali Önder hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti. Yapılan itirazlar ve sosyal medyadaki tepkiler karşılık buldu. İlkan Karaman’ın ölümüne neden olan Emre Ali Önder hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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